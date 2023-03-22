Будущий конкурент Kia EV9: первое изображение кроссовера Peugeot e-5008

История Peugeot 5008 стартовала в 2009 году: изначально это был среднеразмерный MPV. Но в 2017-м, в ходе смены поколения, модель стала кроссовером, а рестайлинг она пережила в 2020-м. Показатели продаж SUV на европейском рынке падают с 2019 года. По данным сайта Carsalesbase, за первые 11 месяцев прошлого года (сведений за весь год ещё нет) дилеры реализовали 33 057 экземпляров: этот результат на 33,5% меньше, чем в январе-ноябре 2021-го. Сейчас французский производитель разрабатывает Peugeot 5008 нового поколения.

На фото: актуальный кроссовер Peugeot 5008

Несмотря на то, что документу, который должен окончательно утвердить полный переход Европы на разработку и выпуск электромобилей в 2035 году, теперь открыто не рады многие автопроизводители (в том числе и автогигант Stellantis, владеющий брендом Peugeot), «локомотив прогресса» уже запущен, так что компании не сбавляют темпы «озеленения» своих модельных рядов.



Известно, что у всех новых моделей марки будут полностью электрические версии. В их числе и флагман Peugeot 5008 следующей генерации: «зелёный» вариант получит приставку в виде прописной буквы «e» к индексу. Официальной информации о том, как будет выглядеть такая модификация, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности будущей «зелёной» новинки представил дизайнер испанского издания Motor.es.



Рендер Peugeot e-5008

Ожидается, что у Peugeot e-5008 дизайн будет отличаться от «5008-го» с ДВС (ранее Kolesa.ru публиковал рендер будущего кроссовера). На рендере экстерьер «батарейного» варианта нарисован в соответствии с новым фирменным дизайном бренда, который был продемонстрирован с помощью концепта Peugeot Inception (его презентация прошла в рамках выставки CES в Лас-Вегасе в начале января 2023-го); кстати, позже в Пежо расщедрились на тизеры будущих новинок марки, оформленных в соответствующем стиле.



Концепт Peugeot Inception

Судя по изображению, новый электрический кроссовер французской марки может получить рельефные выштамповки на капоте и боковинах, а также «внедорожный» пластиковый обвес из некрашеного пластика по периметру кузова. На передней части внимание привлекает головная оптика новой формы: она получила шесть расположенных под углом светодиодных «клыков» (по три с каждой стороны). Фары визуально соединены заглушкой, которая расположена на месте традиционной решётки радиатора. Она «украшена» тремя тонкими горизонтальными линиями, которые сходятся в центре – там, где находится новый логотип Peugeot. Вероятно, корма электроверсии мало чем будет отличаться от варианта с ДВС, разве что отсутствием патрубков выхлопной системы.



Изображений салона будущей новинки пока нет. Предполагается, что у Peugeot e-5008 в салоне будет цифровой щиток приборов и крупный тачскрин информационно-развлекательной системы. Модель получит модификации, рассчитанные на пятерых и на семерых седоков (с двумя и с тремя рядами сидений соответственно). Объём багажника должен оказаться таким же, как у варианта с ДВС.



На фото: салон актуального Peugeot 5008

По предварительным данным, электрокроссовер Peugeot e-5008 разделит новую платформу STLA Medium с будущим e-3008. Вероятно, у него будут версии с передним и полным приводом, в первом случае мощность электромотора будет равна 180 л.с., во втором совокупная отдача силовой установки может составить 300 л.с. Предположительно модели предложат пару тяговых батарей на выбор – ёмкостью 70 и 87 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке, вероятно, составит до 500 км.



Предполагается, что Peugeot 5008 следующей генерации дебютирует в 2024 году, а версию e-5008 придётся подождать до 2025-го. В конкуренты ему прочат кроссовер Kia EV9: внешность и салон серийной версии «корейца» были рассекречены на прошлой неделе.