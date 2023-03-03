Новинки ×

Peugeot 5008 нового поколения: первое изображение

03.03.2023 303 0 0

Предполагается, что модель французской марки на европейском рынке поборется за покупателей с будущим кроссовером Renault Espace.

История Peugeot 5008 началась в 2009 году, тогда это был среднеразмерный MPV. Однако в ходе смены генерации в 2017-м модель «переквалифицировалась» в кроссовер. Рестайлинг этот SUV пережил в 2020-м, а теперь компания разрабатывает новое поколение. Отметим, продажи модели на старосветском рынке падают с 2019 года. Согласно статистике Carsalesbase, за январь-ноябрь прошлого года (данных за весь год пока нет) модель разошлась тиражом 33 057 единиц, что на 33,5% меньше, чем годом ранее.

На фото: актуальный кроссовер Peugeot 5008

Сейчас французская компания продолжает заниматься разработкой «третьего» Peugeot 5008. Ожидается, что новый кроссовер дебютирует летом 2024-го, а в продажу поступит осенью того же года. Официальной информации о том, как будет выглядеть модель следующего поколения, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности предложил дизайнер испанского сайта Motor.es.

Судя по рендеру, в издании считают, что следующий Peugeot 5008 не получит оформление в новом фирменном стиле, который был представлен с помощью концепта Peugeot Inception, показанного в начале текущего года на выставке CES в Лас-Вегасе. Впрочем, ранее в компании отмечали, что такой дизайн на серийных моделях мы увидим не ранее середины текущего десятилетия.

Предполагается, что у кроссовера третьей генерации будет головная оптика иной формы, а светодиодные узкие «клыки» будут «расти» не от фар, а немного ниже. Также модель получит другой капот с выштамповками и новую радиаторную решётку с рисунком в виде вертикальных, расходящихся в стороны штрихов в цвет кузова. В центре «гриля» окажется крупный актуальный логотип бренда в виде изображения головы льва.

Рендер Peugeot 5008 нового поколения

Ещё кроссовер получит иначе оформленную нижнюю часть переднего бампера – чуть иначе оформлен центральный воздухозаборник, а также пара боковых воздуховодов. У «третьего» Peugeot 5008 по-прежнему будет обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, однако могут исчезнуть серебристые элементы декора. Судя по рендеру, у автомобиля будут обычные дверные ручки и традиционные боковые зеркала.

Как сообщает издание, в ходе смены генерации кроссовер станет на несколько миллиметров длиннее и шире, а высота, вероятно, останется прежней. Скорее всего, корма тоже получит свою порцию обновок, в частности, задние фонари оформят в том же стиле, что и у актуальных Peugeot 308, 408 и будущего обновлённого 508.

На фото: салон актуального кроссовера Peugeot 5008

По предварительным данным, в моторной гамме дизелей не будет. Peugeot 5008 нового поколения получит мягкогибридные силовые установки, при этом базовым окажется новый 136-сильный трёхцилиндровый мотор PureTech объёмом 1,2 литра. Также у модели будет вариант подзаряжаемого гибрида, ожидается, что совокупная отдача системы составит 200 л.с. Такую модификацию оснастят батареей ёмкостью 20 кВт*ч, а запас хода только на электротяге у кроссовера составит около 90 км.

Предполагается, что новому Peugeot 5008 на европейском рынке придётся побороться за покупателей с будущим кроссовером Renault Espace: в середине прошлого месяца Kolesa.ru публиковал новые официальные фото этого SUV.

кроссовер авторынок новинки Peugeot Peugeot 5008

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Индекс воздушного фильтра: запчасти на пороге крутого подорожания? С прошлой весны мы наблюдаем за изменением цен на основные расходники, масла, шины и некоторые редкие детали. Нашему мониторингу почти год – предварительные итоги ушедшего года мы подвели в... 392 0 1 02.03.2023
Статьи / Практика Неудачный зазор или плохая смазка? Ищем причину задиров в моторах Hyundai Theta II 2,0 О проблемах массовых корейских моторов 2,0 и 2,4 серии Theta, вроде бы простых по конструкции, не обремененных турбинами и непосредственным впрыском, мы начали рассказывать в первой части м... 3503 2 1 01.03.2023
Статьи / Популярные вопросы Поправки в правила проезда круговых перекрестков с 1 марта 2023: почему ничего не изменилось С 1 марта в ПДД вносится пакет изменений, и одно из них снова касается правил проезда перекрестков с круговым движением. Однако на практике ничего не поменяется – давайте взглянем на поправк... 25671 0 4 27.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12304 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10855 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 10488 4 3 08.11.2022
Change privacy settings