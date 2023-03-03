Peugeot 5008 нового поколения: первое изображение

История Peugeot 5008 началась в 2009 году, тогда это был среднеразмерный MPV. Однако в ходе смены генерации в 2017-м модель «переквалифицировалась» в кроссовер. Рестайлинг этот SUV пережил в 2020-м, а теперь компания разрабатывает новое поколение. Отметим, продажи модели на старосветском рынке падают с 2019 года. Согласно статистике Carsalesbase, за январь-ноябрь прошлого года (данных за весь год пока нет) модель разошлась тиражом 33 057 единиц, что на 33,5% меньше, чем годом ранее.

На фото: актуальный кроссовер Peugeot 5008

Сейчас французская компания продолжает заниматься разработкой «третьего» Peugeot 5008. Ожидается, что новый кроссовер дебютирует летом 2024-го, а в продажу поступит осенью того же года. Официальной информации о том, как будет выглядеть модель следующего поколения, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности предложил дизайнер испанского сайта Motor.es.



Судя по рендеру, в издании считают, что следующий Peugeot 5008 не получит оформление в новом фирменном стиле, который был представлен с помощью концепта Peugeot Inception, показанного в начале текущего года на выставке CES в Лас-Вегасе. Впрочем, ранее в компании отмечали, что такой дизайн на серийных моделях мы увидим не ранее середины текущего десятилетия.



Предполагается, что у кроссовера третьей генерации будет головная оптика иной формы, а светодиодные узкие «клыки» будут «расти» не от фар, а немного ниже. Также модель получит другой капот с выштамповками и новую радиаторную решётку с рисунком в виде вертикальных, расходящихся в стороны штрихов в цвет кузова. В центре «гриля» окажется крупный актуальный логотип бренда в виде изображения головы льва.

Рендер Peugeot 5008 нового поколения

Ещё кроссовер получит иначе оформленную нижнюю часть переднего бампера – чуть иначе оформлен центральный воздухозаборник, а также пара боковых воздуховодов. У «третьего» Peugeot 5008 по-прежнему будет обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, однако могут исчезнуть серебристые элементы декора. Судя по рендеру, у автомобиля будут обычные дверные ручки и традиционные боковые зеркала.



Как сообщает издание, в ходе смены генерации кроссовер станет на несколько миллиметров длиннее и шире, а высота, вероятно, останется прежней. Скорее всего, корма тоже получит свою порцию обновок, в частности, задние фонари оформят в том же стиле, что и у актуальных Peugeot 308, 408 и будущего обновлённого 508.

На фото: салон актуального кроссовера Peugeot 5008

По предварительным данным, в моторной гамме дизелей не будет. Peugeot 5008 нового поколения получит мягкогибридные силовые установки, при этом базовым окажется новый 136-сильный трёхцилиндровый мотор PureTech объёмом 1,2 литра. Также у модели будет вариант подзаряжаемого гибрида, ожидается, что совокупная отдача системы составит 200 л.с. Такую модификацию оснастят батареей ёмкостью 20 кВт*ч, а запас хода только на электротяге у кроссовера составит около 90 км.



Предполагается, что новому Peugeot 5008 на европейском рынке придётся побороться за покупателей с будущим кроссовером Renault Espace: в середине прошлого месяца Kolesa.ru публиковал новые официальные фото этого SUV.