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  • Buick Electra Orbit: американский аэрокосмический стиль 1950-х возродился в Китае

Buick Electra Orbit: американский аэрокосмический стиль 1950-х возродился в Китае

05.08.2025 226 0 0

Шанхайская дизайн-студия General Motors представила электрический концепткар Buick Electra Orbit, проливающий свет на то, как может выглядеть будущая флагманская модель Buick для китайского рынка — американцы о такой теперь могут только мечтать.

Главным рынком для марки Buick сегодня является Китай, и, скорее всего, останется таким в ближайшем будущем. После пятилетнего спада продаж руководство SAIC-GM всерьёз взялось за развитие именно бренда Buick как имеющего наиболее прочные позиции в Китае. Запущенные в конце прошлого года антикризисные меры начали давать плоды: в последние месяцы продажи Buick в Китае растут, в одном только июне, по данным CAAM, было реализовано 35 644 автомобиля, что на 48,5% больше продаж в июне 2024 года.

Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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В апреле марка Buick запустила в Китае суббренд Electra, под которым будет продавать разработанные совместно с SAIC высокотехнологичные модели сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды) на новой гибкой платформе/архитектуре Xiao Yao. Шесть из этих моделей будут запущены в течение ближайшего года, ну а представленный сегодня концепт Buick Electra Orbit показывает более отдалённую перспективу американской марки в Китае.

Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Electra Orbit — это потенциальный флагман марки Buick на китайском рынке, в его основе лежит уже чисто электрическая архитектура, технические подробности которой пока не раскрыты. В облике Electra Orbit команда дизайнеров SAIC-GM во главе с Стюартом Норрисом попыталась возродить популярный в 1950-х годах в США аэрокосмический стиль — тогда человечество делало первые шаги в космосе и пыталось интегрировать эстетику передовых летательных аппаратов в наземный транспорт, в том числе автомобили.

Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Габаритная длина Buick Electra Orbit достигает почти шести метров, ширина превышает два метра, ракетообразный профиль в сочетании с огромными 24-дюймовыми колёсами создаёт очень динамичный образ. В покатую корму встроены два активных спойлера, выдвигающихся на высоких скоростях. Нижние секции бамперов и пороги также представляют собой активные аэродинамические элементы, они опускаются к земле и уменьшают подъёмную силу. Основной багажник находится спереди под двухсекционной крышкой. Двери-ножницы с безрамочными стёклами открываются вверх, центральных стоек у кузова нет.

Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Buick Electra Orbit
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Четырёхместный салон Electra Orbit поделён на левую и правую зоны высоким центральным тоннелем и прикреплённой к нему сверху дугообразной прозрачной перегородкой. Сфера на выступе между передними креслами — это оригинальный контроллер, с помощью которого можно управлять практически всеми функциями электромобиля. Разумеется, предусмотрена езда в полностью беспилотном режиме.

Buick Electra L7
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Buick Electra L7
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Buick Electra L7
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Buick Electra L7
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Когда именно Buick Electra Orbit может превратиться в серийную модель, китайская пресс-служба GM не сообщает. Ближайшие новинки суббренда Electra будут куда более приземлёнными. В середине июля в частности были опубликованы первые фотографии большого седана Electra L7 (габаритная длина — 5032 мм) с plug-in гибридной установкой последовательного типа. Полноценная премьера этой модели ожидается в ближайшие месяцы.

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