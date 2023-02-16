Buick обновил Encore GX: «акулий нос», другой салон и топ-версия Avenir

Производство модели американской марки стартует в следующем месяце, а в продажу на домашнем рынке кроссовер поступит позже этой весной. Цены известны.

Марка Buick принадлежит американскому концерну General Motors. Компания выпускает кроссовер Encore GX с 2019 года. Согласно статистике Carsalesbase, в 2021-м модель разошлась в США солидным тиражом в 71 247 экземпляров, тогда как в прошлом году продажи SUV ощутимо просели: так, за первые три квартала (более свежих данных пока нет) американцы купили 24 296 единиц, что на 60% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

На фото: обновлённый Buick Encore GX (версия ST)

Теперь модель пережила плановый рестайлинг: сегодня американская компания рассекретила посвежевший Encore GX, хотя внешность новинки была рассекречена раньше (на фото из базы минпрома КНР). Часть изменений пришлись на внешность: черты оформления позаимствованы у прошлогоднего концепта Wildcat EV. Кроссовер получил так называемый «акулий нос», головную оптику более узкой формы, между фарами располагается обновлённый логотип бренда. Под выступом на бампере находится крупная шестиугольная решётка радиатора с сетчатым рисунком, а по бокам от неё – «противотуманки». В нижнюю часть интегрирован небольшой узкий воздухозаборник.



Боковины остались примерно прежними, новые разве что колёсные диски иного дизайна размером 18 и 19 дюймов. Корма обновлённого Encore GX тоже получила «посвежевшую» эмблему Buick, а также название бренда под ней. Задним фонарям оставили прежнюю форму, но изменили рисунок. Оформление нижней части бампера трогать не стали.



Кроссовер предложат в исполнении Sport Touring, которое предполагает наличие бамперов, украшенных чёрным глянцем, а также аналогичного цвета крыши. Кроме того, у рестайлингового Encore GX впервые появилась топ-версия Avenir. Она предполагает иной узор решётки радиатора (в виде «галочек»), иной декор, хромированные вставки и другие 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски.



На фото: обновлённый Buick Encore GX (версия Avenir)

В ходе обновления кроссовер получил иной салон, который он разделил со своим «близнецом» – Chevrolet Trailblazer. Посвежевший Encore GX снабдили восьмидюймовой цифровой «приборкой» и тачскрином информационно-развлекательной системы диагональю 11 дюймов (в предшественника – 8 дюймов). У мультимедиа иной интерфейс, а также есть функция беспроводной связи Apple CarPlay и Android Auto. У обновлённой модели иначе оформлена передняя панель, другие дефлекторы вентиляции, а у варианта ST – усечённый снизу руль.



Интерьер самого богатого исполнения Avenir имеет ряд отличий. У таких автомобилей эксклюзивная двухцветная отделка: бежевые кожаные сиденья с контрастными чёрными деталями. Также имеются подголовники с вышитыми логотипами, рулевое колесо с подогревом, передние кресла с электрорегулировками, а также зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.



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Базовым для обновлённого Buick Encore GX является 139-сильный трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,2 литра, его максимальный крутящий момент равен 219 Нм. Также в линейке присутствует 157-сильный турбированный двигатель объёмом 1,3 литра (236 Нм). У стартовой версии передний привод и вариатор, для версий подороже предусмотрен полный привод и девятиступенчатый «автомат».



Производство посвежевшего Buick Encore GX стартует в следующем месяце, а в продажу на домашнем рынке кроссовер поступит позже этой весной. Стоимость базовой версии в США составит 26 895 долларов, за вариант Sport Touring попросят не менее 28 095 долларов, а топовый Avenir стоит как минимум 33 195 долларов.