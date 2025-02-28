Buick Regal ещё жив: клону Opel Insignia добавили агрессии

Марка Buick анонсировала возвращение в гамму четырехдверки Regal версии GS. Правда, если прежде такое обозначение имел вариант с перенастроенной подвеской, то теперь это лишь стайлинг-пакет.

Модель Opel Insignia уже давно сняли с производства, но ее клон под именем Buick Regal до сих пор в строю. Вот только сегодня такой Бьюик продают исключительно в Китае, там доступны машины локального производства от СП SAIC и GM. Причем китайская модель представляет собой седан, тогда как в семейства Opel Insignia для Европы и Buick Regal для Северной Америки входили лифтбек и универсал. В 2023-м предназначенная для Поднебесной четырехдверка пережила рестайлинг. И в том же году из гаммы убрали «подогретую» модификацию Regal GS. И вот объявлено о возвращении GS-версии.

Buick Regal с пакетом GS 1 / 2 Buick Regal с пакетом GS 2 / 2

Если прежде «оспортивленный» седан имел не только соответствующую внешность, но также перенастроенную подвеску и тормоза Brembo, то теперь GS – это лишь опциональный стайлинг-пакет. Еще любопытно то, что с этим набором седан частично вернется к старому дизайну.

Buick Regal с пакетом GS 1 / 4 Buick Regal с пакетом GS 2 / 4 Buick Regal с пакетом GS 3 / 4 Buick Regal с пакетом GS 4 / 4

Так, у стандартного Buick Regal после рестайлинга двухлетней давности появилась гигантская радиаторная решетка. А у нынешнего Regal GS решетка прежняя, то есть от машины образца 2020 года. Даже узор тот же, хотя декоративная плашка теперь не хромированная, а черная. Ну и, конечно, на решетке красуется новая эмблема Buick. Другие отличия Regal GS от обычного актуального седана – иной передний бампер с черными же вставками, аналогичного цвета спойлер на крышке багажника. Интерьер такой же, как у базовой модели.

Актуальный стандартный Buick Regal 1 / 3 Актуальный стандартный Buick Regal 2 / 3 Актуальный стандартный Buick Regal 3 / 3

По предварительным данным, пакет GS можно будет заказать для Regal с обоими предусмотренными для него моторами: это бензиновые турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 237 л.с. соответственно (предыдущий «полноценный» Regal GS был доступен исключительно с топовым двигателем). Оба сочетаются с классическим девятиступенчатым автоматом, привод только передний.

Актуальный стандартный Buick Regal 1 / 2 Актуальный стандартный Buick Regal 2 / 2

Набор GS появится в продаже позже, его цена еще не названа. Зато сегодня Buick объявил о временном, но существенном снижении цен стандартного седана, у которого осталось всего две комплектации. Buick Regal с 1.5T теперь стоит 106 900 вместо 159 800 юаней (по текущему курсу это примерно 1,3 млн и 1,9 млн рублей соответственно), с 2.0T – 123 900 вместо 175 800 юаней (1,5 млн и 2,1 млн рублей). Сколько продлится акция – в компании не уточнили.