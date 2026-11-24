Паркетник BYD Tang третьей генерации предложен с задним или полным приводом. Начиная со второй по старшинству комплектации модель имеет гигантский единый экран мультимедиа-системы, топовому SUV вдобавок досталась протянувшаяся почти во всю ширину передней панели приборка.

Первый публичный показ готового к производству нового пятиместного кроссовера BYD Tang провели в августе, интерьер продемонстрировали в октябре. Теперь в Китае дан старт продажам. Такой паркетник официально объявлен третьим поколением. А это значит, что появившийся в прошлом году BYD Tang L (он же BYD Atto 8 на некоторых экспортных рынках), который прежде и считался «третьим» кроссовером, все-таки является отдельной моделью. К слову, некоторые китайские СМИ пишут, что сопоставимая по размерам со свежим «просто» Tang «элька» впоследствии покинет домашний рынок, но при этом Tang L по-прежнему будет доступен за рубежом.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Внешность кроссовера нового поколения выполнена в актуальном для моделей семейства Dynasty стиле (к этой линейке и относится Tang). У кроссовера гладкий «нос», объединяющая фары светодиодная полоска и монофонарь с плетеной LED-начинкой. BYD Tang также достались полускрытые ручки дверей и стеклянная крыша.

Длина «третьего» паркетника равна 5045 мм, ширина – 1980 мм, высота в зависимости от версии – 1740 или 1760 мм. Колесная база – те же 2950 мм, что и у Tang L. Для сравнения, длина BYD Tang второго поколения составляет 4870 или 4905 мм, расстояние между осями – 2820 мм. Новому кроссу положены 20- или 21-дюймовые колеса. Объем багажника новинки – 910 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 2113 литров.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В салоне самого дешевого паркетника установлен экран мультимедиа привычного формата диагональю 15,6 дюйма, в остальных комплектациях BYD Tang имеет единый 30-дюймовый дисплей. Все версии, за исключением топовой, также получили виртуальную приборку размером 10,25 дюйма и трехспицевый руль. Самый роскошный Tang – это расположенный почти впритык к лобовому стеклу узкий приборный дисплей (35,4 дюйма) и двухспицевый руль.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

BYD Tang третьей генерации предложен исключительно в виде электрокара – по крайней мере, пока. У Tang L еще есть гибридная версия, «второй» Tang – это только гибрид. Под крышкой капота нового SUV имеется отсек объемом 205 литров.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Всего у свежего SUV три комплектации, у всех версий на задней оси расположен 408-сильный электромотор. Топовый Tang за доплату может быть полноприводным, с дополнительным 292-сильным электромотором на передней оси, суммарная отдача такого кроссовера – 700 л.с. Базовый паркетник получил батарею емкостью 88,68 кВт*ч, он проедет 730 км по циклу CLTC. У остальных исполнений аккумулятор на 105,79 кВт*ч, запас хода – 850 км (показатель полноприводного паркетника – 770 км). Базовый BYD Tang разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды, более дорогие заднеприводные версии – за 7,2 секунды, топовый полноприводный кроссовер это упражнение проделает за 4,3 секунды.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В список оборудования самого доступного BYD Tang также вошли: электропривод багажной двери, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, откидной столик, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль и комплекс водительских ассистентов God’s Eye C, который включает 11 камер, адаптивный «круиз» и систему удержания в полосе движения. Начиная со следующей по старшинству комплектации появляются холодильник и более продвинутый автопилот God’s Eye B с лидаром над лобовым стеклом. А топ-версия – это еще пневмоподвеска и проекционный дисплей.

BYD Tang нового поколения обойдется в 187 900 – 239 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 2,95 млн рублей по текущему курсу.