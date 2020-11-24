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  • Бюджетники Logan и Sandero: в Европе – третье поколение, в России – скромные обновки

Бюджетники Logan и Sandero: в Европе – третье поколение, в России – скромные обновки

24.11.2020 260 0 0

Российские дилеры Renault начали принимать заказы на седан и хэтч нового модельного года. Внешне машины не изменились, если не считать дизайн-пакета для серии City, зато слегка освежили салон.

 

В Европе стартуют продажи Dacia Logan и Sandero третьей генерации, переехавших со старой платформы B0 на «тележку» CMF-B (под брендом Renault эти модели пока не представлены). А вот россиянам новые седан и хэтч придется подождать, причем ожидание, скорее всего, затянется надолго, ведь даже «второй» кроссовер Duster до нас все еще не добрался, хотя в Старом Свете уже вовсю готовятся к рестайлингу (кросс сменил поколение в 2017-м). Ну а подсластить пилюлю в российском офисе Renault решили, освежив модели. Правда, обновки скромные.

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Итак, для всего семейства Logan и Sandero в РФ теперь предусмотрен новый серебристый цвет кузова, эмблема марки на радиаторной решетке получила глянцевую окантовку вместо матовой, вдобавок у кросс-хэтча Sandero Stepway в топ-версии Drive затонировали задние стекла. В салоне – новая обивка кресел, плюс другая прострочка. А еще машины со 113-сильным мотором 1.6 обзавелись новыми ручками «механики» и вариатора X-Tronic.

У седана и хэтчбека серии Stepway City (они доступны только с CVT) появился новый дизайн-пакет с одноименным названием, в него входят наклейки в виде «шашечек» на наружных зеркалах, дверях и корме, а внутри имеются декоративные вставки «под карбон» и ярко-зеленая прострочка.

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Вот, собственно, и все обновление. Как и прежде, помимо 113-сильной версии для Logan и Sandero еще можно выбрать мотор 1.6 мощностью 82 или 106 л.с., в последнем случае модели комплектуются четырехступенчатым «автоматом». Цена Renault Logan нового модельного года начинается с отметки в 675 000 рублей, Renault Sandero стоит от 685 000 рублей, «четырехдверка» и хэтч Stepway стоят от 801 000 и от 846 000 рублей соответственно. За дизайн-пакет City нужно будет доплатить 14 000 рублей.

В России Logan и Sandero теряют покупателей, хотя оба остаются в ТОП-25 самых популярных моделей нашего рынка: в январе-октябре текущего года седан разошелся тиражом в 25 586 экземпляров (-10% и десятая строчка в рейтинге по итогам десяти месяцев), результат хэтчбека – 21 393 единицы (-14% и 15-е место).

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Между тем скоро у нас наконец-то представят новый Renault Duster – замаскированные прототипы стали появляться на российских дорогах все чаще. Ожидается, что нашу версию сделают по мотивам бразильского «второго» Дастера.

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