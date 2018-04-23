Новый компактный «паркетник» будет самым доступным в линейке чешского бренда, однако он достанется жителям лишь одной страны.

23 Апр Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq: один мотор и только передний привод

Официальная презентация кроссовера Skoda Kamiq состоялась сегодня в Китае в рамках специального мероприятия. «Живыми» фотографиями модели поделилось местное издание Autohome. Публичный дебют «паркетника» пройдет 25 апреля на Пекинском мотор-шоу, на «поднебесный» рынок он выйдет в июне.

Skoda Kamiq построен на платформе MQB с полузависимой задней подвеской. Длина модели равна 4 390 мм, ширина – 1 781 мм, высота – 1 593 мм (с рейлингами – 1 606 мм), размер колесной базы составляет 2 610 мм. То есть Камик оказался меньше китайской версии Skoda Karoq. Напомним, специально для Поднебесной Карок «растянули»: длина и колесная база увеличены на 50 мм по сравнению со «старосветским» SUV. Так, габариты Karoq, представленного в Китае, следующие: 4 432/1 841/1 614 мм, колесная база – 2 688 мм.

Китайцам новый кроссовер предложат только с одним двигателем – бензиновым «атмосферником» 1.5 MPI нового семейства EA211 Evo. Мотор выдает 110 л.с., максимальный крутящий момент – 150 Нм. «Паркетник» будет доступен с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод – исключительно передний.

Богатого оснащения для новинки не предусмотрено: кроссу не достались ни цифровая «приборка», ни светодиодная оптика, ни даже климат-контроль. В арсенале Kamiq значатся обычный кондиционер да галогеновые фары. Но при этом SUV все же получил мультимедийную систему с сенсорным экраном.

Производство Kamiq наладят в Китае на заводе СП концернов Volkswagen и SAIC. В Skoda утверждают, что модель разработана только для «поднебесного» рынка, в других странах она не появится. Цена пока не объявлена. По информации местных СМИ, кроссовер будет стоить примерно от 90 000 юаней, что эквивалентно около 877 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, Skoda Karoq в Китае обойдется минимум в 139 900 юаней – это примерно 1 364 000 рублей.

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Как сообщалось ранее, китайский рынок является крупнейшим для Skoda: в прошлом году там было реализовано более 325 000 автомобилей бренда. В 2018-м помимо Kamiq компания намерена представить в Поднебесной еще одну новинку – купеобразную версию флагманского кроссовера Kodiaq.