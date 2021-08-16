Бюджетный подход: Lada Niva превратилась в электромобиль, но часть ДВС у неё осталась!

Марка Lada ушла из Европы в 2019 году, но наследие её осталось и ездит по дорогам, при этом к классической Ниве (в России она теперь называется Niva Legend) европейцы испытывают настоящую страсть и решительно не хотят с ней расставаться. Между тем электромобильный тренд добрался и до Нивы: батарейную конверсию советского внедорожника с недавних пор предлагает баварская компания Schmid GmbH.

Разработчики упирают не столько на экологию, сколько на потребительскую выгоду — мол, если вы выкинете из Лады Нивы её прожорливый 1,7-литровый бензиновый двигатель и замените электромотором, то при ежегодном пробеге в 14 600 км получите ровно 2000 евро экономии, а если будете заряжать машину не от розетки, а от солнечных панелей на вашем доме или участке, то экономия буде ещё больше. Вдобавок электрическая Нива будет на 10 лет освобождена от налогов и расходы на обслуживание у неё по сравнению с бензиновой версией будут ниже.



Затраты на превращение Нивы в электромобиль, как сообщает сайт компании, составили всего 2800 евро, но это, так сказать, технологическая себестоимость, а готовая машина оценивается в 19 900 евро. По европейским меркам это очень дёшево. Для сравнения скажем, что чешская компания MW Motors просит за электрический УАЗ Хантер 39 900 евро, то есть в два раза больше, но и характеристики у него получше.



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Свою бюджетную электрическую установку компания Schmid называет Elantrie и готова имплантировать её практически в любой легковой автомобиль (на сайте помимо Нивы представлена электрическая конверсия хэтчбека Dacia Sandero второго поколения). Секрет дешевизны прост: ДВС удаляется из машины не полностью, демонтируются только головка блока, поршни, шатуны и газораспределительный механизм, а электромотор устанавливается на блок через переходную пластину и связывается с коленвалом ремённой либо цепной передачей, всё навесное оборудование остаётся. Блок силовой электроники также помещается под капотом. Батарея устанавливается на место топливного бака. Зарядный разъём занимает место топливной горловины. В багажнике у электрической Нивы есть 220-вольтовая розетка для подключения внешний устройств. Вот, собственно, и вся конверсия.



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Мощность электромотора у Нивы составляет 65 кВт (88 л.с.), ёмкость литий-феррум-фосфатной батареи — 30 кВт·ч. Полного заряда хватает примерно на 100 км пробега. Разработчики уверяют, что после 450 тысяч км пробега батарея сохранит не менее 80% исходной ёмкости. Сама Нива вряд ли столько протянет, но ведь её электрическую силовую установку можно будет переставить на другую машину, то есть инвестиции не пропадут. В теории можно будет электрифицировать даже новую Ниву, дебют которой ожидается в 2024 году и с которой марка Lada вернётся в Европу.

