Бюджетный Porsche 914 превратился в очень дорогой рестомод от Fifteen Eleven Design

Разработанный во второй половине 60-х годов спорткар Porsche 914 с кузовом тарга оказался одной из самых неудачных в коммерческом смысле моделей Porsche: изначально он разрабатывался как совместный проект Porsche и Volkswagen и должен был продаваться под двумя марками, но Volkswagen в итоге отказался от этой машины, а для одной компании Porsche проект 914 оказался слишком сложным и дорогим в производстве при довольно скромных технических характеристиках. Тем не менее сегодня Porsche 914 считается одним из лучших образцов автомобильного дизайна конца 60-х — начала 70-х, интерес у коллекционеров к нему большой, поэтому реставрационная мастерская Fifteen Eleven Design решила, что рестомод на базе Porsche 914 будет пользоваться успехом.
Fifteen Eleven Design является подразделением раллийной гоночной команды Mellors Elliot Motorsport, её богатый инженерный опыт очень пригодился при разработке рестомода, которая длилась без малого три года. От исходного Porsche 914 в рестомоде остался остов кузова и некоторые детали интерьера, при этом остов полностью отреставрирован и усилен с помощью трубчатого каркаса, а вся наружная обшивка новая, она изготовлена из углепластика. Колёсные арки расширены, в задних крыльях появились воздухозаборники, изменён дизайн бамперов и передней крышки багажника, корма получила спойлер типа «утиный хвостик», установлена полностью новая диодная светотехника, убирающихся фар больше нет.
Шасси для рестомода позаимствовано у купе Porsche Cayman S поколения 987.2, что выпускалось с 2009 по 2013 год, причём в него добавлены регулируемые амортизаторы Reiger. Слабосильный стоковый двигатель заменён на доработанную 3,8-литровую оппозитную атмосферную «шестёрку» Porsche с коваными поршнями, блоком управления Life Racing и кастомной выпускной системой из нержавеющей стали. Максимальная мощность в зависимости от настроек составляет 385-405 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Стоковые тормоза заменены на новые перфорированные диски Porsche Brembo с 4-поршневыми суппортами. 18-дюймовые колёса Fuchs классического дизайна обуты в современные покрышки Michelin Pilot Sport 2.
Салон полностью перешит кожей и замшей, установлены новые трёхспицевый руль, педальный узел AP Racing и ковши Recaro, изменён дизайн центрального тоннеля, высоко расположенный рычаг переключения передач увенчан фирменным деревянным набалдашником Fifteen Eleven. Новый топливный бак, соответствующий требованиям FIA, позволил увеличить свободное пространство для ног.
Цена рестомода — от 350 000 фунтов стерлингов, цветовое оформление может быть любым и ограничивается только фантазией заказчика.
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