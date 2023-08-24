Бюджетный Porsche 914 превратился в очень дорогой рестомод от Fifteen Eleven Design

Реставрационная мастерская Fifteen Eleven Design из английского города Бейкуэлл (графство Дербишир) вдохнула новую жизнь в классический среднемоторный спорткар Porsche 914: он получил современный двигатель, подвеску от Porsche Cayman и модернизированный кузов с наружными панелями из углепластика.

Разработанный во второй половине 60-х годов спорткар Porsche 914 с кузовом тарга оказался одной из самых неудачных в коммерческом смысле моделей Porsche: изначально он разрабатывался как совместный проект Porsche и Volkswagen и должен был продаваться под двумя марками, но Volkswagen в итоге отказался от этой машины, а для одной компании Porsche проект 914 оказался слишком сложным и дорогим в производстве при довольно скромных технических характеристиках. Тем не менее сегодня Porsche 914 считается одним из лучших образцов автомобильного дизайна конца 60-х — начала 70-х, интерес у коллекционеров к нему большой, поэтому реставрационная мастерская Fifteen Eleven Design решила, что рестомод на базе Porsche 914 будет пользоваться успехом.

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Fifteen Eleven Design является подразделением раллийной гоночной команды Mellors Elliot Motorsport, её богатый инженерный опыт очень пригодился при разработке рестомода, которая длилась без малого три года. От исходного Porsche 914 в рестомоде остался остов кузова и некоторые детали интерьера, при этом остов полностью отреставрирован и усилен с помощью трубчатого каркаса, а вся наружная обшивка новая, она изготовлена из углепластика. Колёсные арки расширены, в задних крыльях появились воздухозаборники, изменён дизайн бамперов и передней крышки багажника, корма получила спойлер типа «утиный хвостик», установлена полностью новая диодная светотехника, убирающихся фар больше нет.



Шасси для рестомода позаимствовано у купе Porsche Cayman S поколения 987.2, что выпускалось с 2009 по 2013 год, причём в него добавлены регулируемые амортизаторы Reiger. Слабосильный стоковый двигатель заменён на доработанную 3,8-литровую оппозитную атмосферную «шестёрку» Porsche с коваными поршнями, блоком управления Life Racing и кастомной выпускной системой из нержавеющей стали. Максимальная мощность в зависимости от настроек составляет 385-405 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Стоковые тормоза заменены на новые перфорированные диски Porsche Brembo с 4-поршневыми суппортами. 18-дюймовые колёса Fuchs классического дизайна обуты в современные покрышки Michelin Pilot Sport 2.



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Салон полностью перешит кожей и замшей, установлены новые трёхспицевый руль, педальный узел AP Racing и ковши Recaro, изменён дизайн центрального тоннеля, высоко расположенный рычаг переключения передач увенчан фирменным деревянным набалдашником Fifteen Eleven. Новый топливный бак, соответствующий требованиям FIA, позволил увеличить свободное пространство для ног.



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Цена рестомода — от 350 000 фунтов стерлингов, цветовое оформление может быть любым и ограничивается только фантазией заказчика.

