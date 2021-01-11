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  • Бюджетный седан Ford Escort пережил рестайлинг: в стиле старшего Focus, но перемен больше

Бюджетный седан Ford Escort пережил рестайлинг: в стиле старшего Focus, но перемен больше

11.01.2021 2621 0 0

Недорогая «четырехдверка» американской марки не только преобразилась внешне, но и подросла. А вот техника прежняя – по крайней мере, на основном для модели рынке.

 

Имя Escort компания Ford возродила в 2015-м для седана, построенного на упрощенной версии платформы «второго» Focus. Выпуск налажен в Китае на заводе СП Форда и Changan, эта страна и является главным рынком для модели, там она «открывает» гамму марки. Главным, но не единственным: Эскорты также продают на Ближнем Востоке. В 2018-м седан обновили, а теперь к премьере готовится еще раз модернизированная «четырехдверка», ее фотографии появились в базе минпрома КНР.

Первый рестайлинг сделал Escort похожим на Focus актуальной, четвертой, генерации. Ну а нынешнее обновление это сходство усилило, правда, речь идет о китайском посвежевшем Фокусе, дебютировавшем прошлой осенью (дизайн глобальной модели пока не изменился). 

На первых двух фото запечатлен топовый обновленный Ford Escort Titanium, у такого седана есть люк в крыше и хромированные вставки на бамперах
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На первых двух фото запечатлен топовый обновленный Ford Escort Titanium, у такого седана есть люк в крыше и хромированные вставки на бамперах
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На первых двух фото запечатлен топовый обновленный Ford Escort Titanium, у такого седана есть люк в крыше и хромированные вставки на бамперах
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На первых двух фото запечатлен топовый обновленный Ford Escort Titanium, у такого седана есть люк в крыше и хромированные вставки на бамперах
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Так, Эскорт обзавелся аналогичной радиаторной решеткой, «слившейся» с фарами, которые отныне тоже имеют угловатую форму. При этом если предназначенный для Поднебесной Фокус получил лишь новую решетку и подретушированный передний бампер (да и то рестайлингу подвергся только стандартный седан – у хэтча и версий ST Line прежний облик), то Escort достались полностью новый обвес, иные капот, наружные зеркала и задние фонари (их, к слову, теперь «пронзает» широкая блестящая плашка). Особенности топ-версии Escort Titanium – больше хрома в отделке и люк в крыше.

Согласно документам китайского сертификационного органа, длина младшего седана выросла сразу на 46 мм до 4633 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1825 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2687 мм. Для сравнения, размеры стандартного китайского четырехдверного Фокуса: 4647/1810/1468 мм, расстояние между осями – 2705 мм.

Фотографий интерьера Ford Escort-2021 пока нет. Не исключено, что модели отрядили новую мультимедийную систему и виртуальную «приборку».

Двигатель менять не стали – сегодня седан оснащается бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.5 EcoBoost мощностью 122 л.с. Дореформенный Эскорт доступен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» — скорее всего, те же коробки перешли и на обновленную модель.

На китайский рынок рестайлинговый Ford Escort, очевидно, выйдет в этом году.

Дореформенный Ford Escort
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Дореформенный Ford Escort
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Дореформенный Ford Escort
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Между тем решетка как у Эскорта и Фокуса является, пожалуй, главной отличительной чертой нового фирменного стиля Форда в Китае: ее также получили еще не представленные официально паркетник Equator и кросс-универсал, который вроде бы станет преемником Mondeo. А вот будут ли обновляться модели марки в том же ключе в других странах – пока неизвестно. Впрочем, нам премьеры Ford все равно не светят, ведь компания вывела свои легковушки с российского рынка, оставив лишь коммерческий Transit.

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