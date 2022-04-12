Бюджетный вэн Suzuki Ertiga и его «премиальный» брат XL6 обновятся синхронно: не только декор

Недорогой компактвэн Suzuki Ertiga актуального поколения представили в 2018-м, а год спустя у него появилась «внедорожная» версия, которая считается отдельной моделью (у нее свой дизайн и присущий сегменту SUV защитный обвес). Дебютным рынком для «кроссовера» стала Индия, там он носит индекс XL6, причем местная компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki), которая и выпускает оба MPV, позиционирует кроссвэн как «премиум» — его даже продают через отдельную дилерскую сеть Nexa (к «премиальным» моделям индийцы также относят паркетники Suzuki Ignis и SX4/S-Cross, седан Ciaz и хэтчбек Baleno). Несмотря на то, что стандартный нынешний вэн и «кроссовер» раскрылись с разницей в год, рестайлинг они переживут синхронно, хотя и не исключено, что у каждого будет отдельная презентация (по срокам разница составит всего несколько дней). Ну а первыми посвежевшие MPV получат, как несложно догадаться, индийские клиенты: Maruti Suzuki распространила тизеры моделей, вдобавок производитель поделился кое-какими подробностями.

Красная машина — обновленная Suzuki Ertiga, синяя — рестайлинговый кроссвэн Suzuki XL6 1 / 3 Красная машина — обновленная Suzuki Ertiga, синяя — рестайлинговый кроссвэн Suzuki XL6 2 / 3 Красная машина — обновленная Suzuki Ertiga, синяя — рестайлинговый кроссвэн Suzuki XL6 3 / 3

Исходной Ertiga достанутся новая радиаторная решетка и подретушированный передний бампер. Кроссвэн Suzuki XL6 пока засвечен лишь сверху – люк «премиальному» автомобилю так и не положен, а в остальном у него, скорее всего, схожая программа рестайлинга. Также индийские СМИ пишут, что для обоих MPV расширят палитру цветов кузова. На габаритах модернизация вряд ли скажется. Длина дореформенного компактвэна Suzuki Ertiga составляет 4395 мм, XL6 – 4445 мм, колесная база у машин совпадает – 2740 мм.



В салоне будет «улучшенная отделка», вдобавок обещана новая мультимедийная система, хотя тачскрин по-прежнему семидюймовый. Suzuki Ertiga всегда семиместная, кроссвэн XL6 имеет шесть мест (потому-то и «шестерка» в названии) – во втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла.

Дореформенный компактвэн Suzuki Ertiga 1 / 3 Дореформенный компактвэн Suzuki Ertiga 2 / 3 Дореформенный компактвэн Suzuki Ertiga 3 / 3

Что же касается техники, то на смену 105-сильному «атмосфернику» K15B 1.5 придет атмосферный же двигатель K15C Dualjet аналогичного объема, но мощностью уже 115 л.с. (речь об обоих MPV). Кроме того, старый четырехступенчатый «автомат» уступит место шестиступенчатому (с подрулевыми переключателями). Впрочем, «механика» должна остаться в строю. Привод, как и прежде, исключительно передний.



Дореформенный кроссвэн Suzuki XL6 1 / 4 Дореформенный кроссвэн Suzuki XL6 2 / 4 Дореформенный кроссвэн Suzuki XL6 3 / 4 Дореформенный кроссвэн Suzuki XL6 4 / 4

В Индии уже принимают предварительные заказы на обновленные Suzuki Ertiga и XL6, премьеру проведут в ближайшее время. Оба вэна также продают в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, однако при этом «кроссовер» за пределами индийского рынка зовется XL7, ведь у него семиместный салон. К слову, недавно индонезийское подразделение Suzuki представило особый кроссвэн – но то лишь спецверсия, рестайлинг в остальных странах еще впереди.

