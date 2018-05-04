Обвинения в сговоре с целью мошенничества против правительства США, а также в нарушении закона «О чистом воздухе» прокуратура Восточного округа штата Мичиган предъявила бывшему главе немецкого концерна Volkswagen Мартину Винтеркорну. Он занимал пост гендиректора и председателя совета директоров в период с 2007 по 2015 годы.

Прокуратура США предъявила обвинения в рамках расследования дела о мошенничестве с выхлопами автомобилей, оснащённых дизельными двигателями. Напомним, наличие специального программного обеспечения, которое позволяло занижать реальные показатели выбросов вредных веществ на тестах, было выявлено именно в Америке.

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В итоге правительство страны обязало немецкий концерн отозвать порядка 482 000 легковых машин марок Volkswagen и Audi, которые были реализованы в стране в период с 2009 по 2015 годы. Затем компания договорилась о выкупе этих автомобилей у потребителей, выплате им компенсаций, а также о выплате штрафа. В ходе скандала Мартин Винтеркорн покинул свой пост, его место занял Маттиас Мюллер. Не так давно стало известно о том, что он тоже уходит, а кресло гендиректора VW займёт Герберт Дисс.

В числе обвиняемых также бывший глава управления VW, руководитель команды инженеров-разработчиков нового двигателя для американского рынка Ричард Доренкамп, экс-глава развития бренда Хайнц-Якоб Нойсер, начальник отдела по разработке моторов Йенс Хадлер, высокопоставленный инспектор в отделе по контролю над качеством Бернд Готтвайс и сотрудник сертификационной группы концерна Юрген Петер.

По версии обвинения, сотрудники концерна вступили в сговор для того, чтобы подделать результаты выхлопных тестов. При этом они осознавали, что эти дизельные двигатели не соответствовали стандартам, действующим в США.

Оливер Шмидт, один из бывших менеджеров подразделения VW в Америке, ранее признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Он был приговорен в США к семи годам лишения свободы по обвинениям в причастности к фальсификации данных о загрязнении воздуха.

1 / 2 На фото: Volkswagen Jetta`2015 2 / 2 На фото: Volkswagen Jetta`2015

Руководство Volkswagen ещё в начале 2017 года окончательно согласовало с американскими властями план по выходу из сложившейся ситуации, который включает в себя уплату штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов. Помимо этого за компанией ведётся контроль: речь идёт о назначении независимого мониторинга в течение трёх лет.

Напомним, размах «дизельгейта» оказался мировым. В общей сложности он затронул свыше десяти миллионов автомобилей концерна по всему миру, отзыв машин был объявлен в том числе и в России: на сервис отправили почти 43 000 экземпляров Volkswagen, Skoda и Audi. При этом общие затраты компании из-за «дизельного скандала» перешагнули отметку в 19,2 миллиарда долларов.