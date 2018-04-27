Volkswagen объявил о масштабной электрификации модельного ряда

Немецкая марка объявила о массовой электрификации своих моделей. Электрификация будет основана на технологии "мягкого гибрида", которая уже используется на некоторых моделях.

Как сообщает пресс-служба марки, Golf восьмого поколения действительно получит базовый мотор, который будет оснащён стартер-генератором и батареей, работающей при напряжении 48 вольт. Эта система будет активно работать в тот момент, когда автомобиль двигается со спуска накатом, и питать она будет бортовую электронику и климат-контроль через преобразователь на 12 вольт. Двигатель в этот момент будет отключаться, а роботизированная коробка передач будет сбрасываться в нейтраль. Также литий-ионная батарея будет заряжаться при частичных нагрузках.

На фото: EA 211 Evo

В арсенале Volkswagen уже есть такой мотор: речь идёт о бензиновой «четвёрке» серии EA 211 Evo объёмом в 1,5 литра. В её состав входит турбированный мотор мощностью в 148 лошадиных сил и генератор на дополнительные 8 лошадиных сил, который при этом может ещё выполнять роль стартера. По словам Volkswagen, гибридная составляющая позволяет экономить 0,3 литра топлива на 100 километров пути, а также снижает уровень выброса вредных веществ.

На фото: EA 211 Evo

Это может звучать немного странно, но компания уже продаёт Golf с данным двигателем. Речь идёт о модификации Golf 1,5 TSI ACT BlueMotion, которая продаётся с февраля текущего года, и пока непонятно, чем ещё нас может удивить Golf нового поколения, который начнут производить в следующем году, и о каких таких инновациях говорит Volkswagen.

На фото: Golf 1,5 TSI ACT BlueMotion

Однако не Гольфом единым: по словам доктора Франка Уэлша, который занимает должность члена совета правления Volkswagen, компания начинает полномасштабную компанию по электрификации всего модельного ряда: помимо автомобилей с традиционными двигателями, которые будут оснащаться «мягким гибридом», Volkswagen будет параллельно предлагать полностью электрические модели, которые будут продаваться под линейкой I.D. Серийным первенцем этой серии как раз станет хэтчбек.

Новая генерация Golf будет строиться на существующей платформе MQB, однако благодаря её плановой модернизации, вес автомобиля сократится приблизительно на 50 килограмм.

В прошлом году Volkswagen продал 482 177 экземпляров Golf, тогда как в 2016 было реализовано 491 961 автомобиль, поэтому можно говорить, что при небольшой отрицательной динамике, продажи находятся на стабильном уровне.

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