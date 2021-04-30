Бывший GM-АВТОВАЗ законсервируют, сборку Lada Niva Travel перенесут

АВТОВАЗ выпустил сухонький пресс-релиз о том, что до конца лета текущего года производство внедорожников Lada Niva Travel (бывшая «Шнива») перенесут с конвейера «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-АВТОВАЗ) на недозагруженную третью «нитку» основного завода в Тольятти, на которой сейчас собирают только Lada Niva Legend.

Площадка бывшего совместного предприятия с General Motors перешла в полную собственность АВТОВАЗа в конце 2019 года, и уже тогда многие эксперты и простые автолюбители были уверены, что рано или поздно «Шнива» переедет на конвейер к соплатформенной Ладе 4х4, которая теперь называется Niva Legend. В апреле 2020 года GM-АВТОВАЗ был переименован в «Лада Запад Тольятти», в июле «Шнива» (Chevrolet Niva) стала Ладой Нивой, в декабре после рестайлинга к названию внедорожника прибавилось слово Travel. Теперь, наконец, начнётся долгожданный переезд, его главный этап придётся на август, когда АВТОВАЗ отправится в летний корпоративный отпуск.

Lada Niva Travel

Почему так долго тянули с переездом, мы не знаем. Возможно, ждали новых судьбоносных вводных от верховного начальства в лице Groupe Renault: в январе этого года, напомним, французская компания объявила о слиянии принадлежащих ей марок Lada и Dacia в единое бизнес-подразделение с последующий ликвидацией всех самобытных платформ АВТОВАЗа и прекращении на нём собственного полноценного инжиниринга. К 2025 году Lada и Dacia должны перейти на единую модульную платформу CMF-B альянса Renault-Nissan, то есть дни Lada Niva Travel и Lada Niva Legend вроде как сочтены. Но не всё так мрачно: в феврале стало известно о том, что Niva станет полноценным суббрендом со своей исторической харизимой и что новые модели на платформе CMF-B пойдут на экспорт в Европу.



Lada Niva Travel

Что до перевода Niva Travel и Niva Legend на один конвейер, то он выглядит вполне логичным с учётом того, что третья «нитка» основного завода, рассчитанная на 300 тысяч машин в год, сейчас загружена только на 10%, а площадка «Лада Запад Тольятти» с потенциалом в 98 тысяч машин в год — на 20%. То есть даже после переезда третья «нитка» будет сильно недозагружена, но издержки на производство двух внедорожников АВТОВАЗу удастся немного сократить.



Lada Niva Travel

Цех «Лада Запад Тольятти» после переезда будет законсервирован, его дальнейшая судьба публично не определена. В силу расположения цеха, стагнации рынка и жёсткого регулирования рынка со стороны российского правительства шансов продать это производство практически нет. Но в будущем эта площадка, возможно, понадобиться самому АВТОВАЗу, если остальные российские заводы Groupe Renault в России (в Москве и в Ижевске) падут жертвой оптимизации.



Lada Niva Legend

В статистике продаж российского рынка Lada Niva Travel и Lada Niva Legend с начала года идут единым фронтом и в сегменте SUV уступают только Hyundai Creta питерской сборки: за первый квартал этого года реализовано 13 194 шт. (+23,2% относительно АППГ) и 19 323 шт. (+ 2,7%) соответственно.



Потенциал для дальнейшего роста спроса на Нивы в нашей стране есть, несмотря на их очевидную техническую отсталость. Основных предпосылок две: падение реальных доходов населения и неизбежный рост цен на автомобили как следствие планового увеличения так называемого утилизационного налога до 2025 года. В теории этот налог в сегменте SUV меньше всего ударит именно по Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, у которых уже сейчас очень высокая степень локализации (именно от неё зависит утилизационный налог, точнее сумма, которую правительство компенсирует автопроизводителям от утильсбора). И, быть может, именно этот фактор продлит жизнь Lada Niva Travel и Lada Niva Legend даже после 2025 года, вопреки текущим планам Groupe Renault.

