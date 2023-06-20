Cadillac готовит Escalade IQ: новые тизеры в преддверии премьеры

Марка Cadillac, принадлежащая американскому концерну General Motors, представила свой внедорожник Escalade пятого поколения в феврале 2020 года. Информация о том, что у этой модели будет полностью электрическая версия, появилась несколько лет назад. Компания официально анонсировала эту новинку в конце прошлого месяца, тогда же был опубликован первый (не особо информативный) тизер. Теперь производитель поделился новым фото и коротким видеороликом.

Премьера «зелёной» версии Cadillac Escalade пройдёт 9 августа в Нью-Йорке. Как стало известно ранее, у этого электрического внедорожника будет прибавка IQ к названию (соответствующий шильдик был на первом тизере). Кстати, компания отправила заявку на регистрацию этого товарного знака ещё в конце осени 2021 года.



Новый тизер Cadillac Escalade IQ

На новых тизерах «засветилась» передняя часть Escalade IQ. Судя по видео и фото, у новинки оформление освещения будет в таком же стиле, что и у других электромобилей марки – Celestiq и Lyriq. У полноразмерного внедорожника будет светящийся логотип, рисунок головной оптики в виде прерывистых полос, тонкие линии, очерчивающие заглушку на месте радиаторной решётки и вертикальные ходовые огни, расположенные по бокам.



Рендер Cadillac Escalade IQ

Корма, вероятно, получила спойлер на верхней части багажной двери, на нём размещён горизонтально вытянутый стоп-сигнал. На крыше имеется антенна «акулий плавник». Также в кадр попали большие колёсные диски оригинального дизайна (предположительно, их размер составит около 24 дюймов). Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru предлагал свой вариант потенциальной внешности электрического Cadillac Escalade: о том, совпали ли представления с реальностью, мы узнаем ближе к концу текущего лета.



Ожидается, что Cadillac Escalade IQ будет «техническим близнецом» представленного весной 2021 года внедорожника GMC Hummer EV (стоит напомнить, что марка GMC тоже входит в состав концерна GM). Вероятно, в его основу ляжет та же платформа Hummer BT1. Есть вероятность, что топ-версия полноразмерного «зелёного» внедорожника получит трёхмоторную систему от пикапа Hummer EV: её совокупная мощность равна либо 842, либо 1014 л.с. (в зависимости от версии). У вариантов попроще могут быть исполнения с двухмоторными установками.



На фото: актуальный внедорожник Cadillac Escalade-V 1 / 2 На фото: актуальный внедорожник Cadillac Escalade-V 2 / 2

В Cadillac ранее сообщили, что до конца текущего года намерены показать три новинки. Очевидно, одной из них окажется внедорожник Escalade IQ, второй – его модификация IQL, а третьей может стать «электропаркетник» начального уровня. Ожидается, что в иерархии «зелёной» линейки марки эта модель окажется на ступеньку ниже Cadillac Lyriq. Ранее фотошпионы уже ловили замаскированный прототип этой новинки на дорогах в ходе тестов.



Кстати, осенью прошлого года был опубликован эскиз будущего небольшого «зелёного» паркетника Cadillac: тот виртуальный концепт был создан дизайнером General Motors. Его название в компании пока держат в секрете.