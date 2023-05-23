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  • У внедорожника GMC Hummer EV появится «брат»: анонсирован Cadillac Escalade IQ

У внедорожника GMC Hummer EV появится «брат»: анонсирован Cadillac Escalade IQ

23.05.2023 206 0 0

Американская марка отправила заявку на регистрацию соответствующего товарного знака ещё в конце осени 2021 года.

Бренд Cadillac входит в состав американского концерна General Motors. Одной из наиболее востребованных моделей марки является Escalade: внедорожник пятого поколения дебютировал в феврале 2020 года. Ещё несколько лет назад стало известно о том, что в дальнейшем семейство пополнится за счёт полностью электрической версии. Теперь в компании официально анонсировали такую новинку: премьера состоится до конца этого года.

Тизер Cadillac Escalade IQ

Согласно анонсу, «зелёный» Cadillac Escalade получит прибавку IQ к названию. Стоит напомнить, что компания отправила заявку на регистрацию соответствующего товарного знака ещё в конце осени 2021 года. Теперь это наименование подтверждено: именно оно изображено на тизере в виде шильдика, размещённого на корме внедорожника. Пока что это единственный снимок будущей новинки, которым поделились в Cadillac.

На фото: актуальный внедорожник Cadillac Escalade

Прибавка в виде литер «IQ» взята не с потолка: эти буквы роднят электрический внедорожник с другими зелёными моделями бренда – Cadillac Lyriq и Celestiq (правда, их «iq» входит в название). Кстати, очевидно «батарейная» модификация будет и у длиннобазного варианта Escalade, он может получить прибавку IQL.

Ни на иные снимки будущей новинки, ни на технические подробности в компании пока не расщедрились. Можно предположить, что экстерьер и интерьер Escalade IQ оформят в соответствии с фирменным стилем, реализованном в дизайне массового паркетника Lyriq и флагманского лифтбека Celestiq. Известно, что полноразмерный внедорожник, который получит «зелёную» технику, останется роскошной моделью с трёхрядным салоном.

По предварительным данным, у топовой версии электрического Escalade будет салон, как у флагмана Celestiq. В этом случае на передней панели разместят большой дисплей диагональю 55 дюймов, который будет объединять в себе виртуальную «приборку» и тачскрин информационно-развлекательной системы.

Предполагается, что Cadillac Escalade IQ окажется «техническим близнецом» внедорожника GMC Hummer EV (марка GMC тоже принадлежит концерну GM). Это значит, что в его основу может лечь платформа Hummer BT1. Не исключено, что роскошный внедорожник получит трёхмоторную установку от пикапа Hummer EV: её совокупная мощность составляет либо 842, либо 1014 л.с. Скорее всего, у внедорожника Escalade IQ будут исполнения и с двухмоторными электрическими системами.

На фото: салон Cadillac Celestiq

Ранее в Cadillac пообещали три новинки, презентация которых пройдёт в 2023 году. Вероятно, две из них окажутся внедорожниками Escalade IQ и IQL, а роль третьей может исполнить «электропаркетник» начального уровня, который в иерархии «зелёной» линейки марки окажется на ступеньку ниже Cadillac Lyriq. Ранее фотошпионы уже ловили замаскированный прототип этой новинки на дорогах в ходе тестов.

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