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Cadillac XT5 второго поколения: новая начинка, другой дизайн, автопилот и кое-что ещё

07.09.2026 301 0 0
Cadillac XT5 второго поколения: новая начинка, другой дизайн, автопилот и кое-что ещё

Бренд Cadillac запустил в продажу подзаряжаемую гибридную версию кроссовера XT5. Новая модификация отличается не только техникой, но также дизайном экстерьера и расширенным списком оборудования.

В родных для марки Cadillac Штатах до сих пор присутствует кроссовер XT5 первого поколения. В Китае же с 2024 года представлена модель второй генерации. На «поднебесном» рынке паркетник дебютировал с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 237 л.с., которая вдобавок имеет 48-вольтовый довесок. В мае года нынешнего стало известно о том, что у «второго» XT5 еще будет полноценная подзаряжаемая гибридная версия: тогда сертификат такого кросса появился в базе местного Минпрома. Сам бренд анонсировал XT5 PHEV в августе. Ну а теперь новая модификация поступила в продажу.

Обычный бензиновый Cadillac XT5 для Китая и новая PHEV-версия

Cadillac XT5 PHEV по умолчанию имеет полный привод, тогда как «традиционный» кроссовер еще бывает переднеприводным. Силовая установка гибрида включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и два электромотора. Совокупная отдача системы составляет 524 л.с. и 740 Нм. Гибридный кроссовер укомплектован батареей емкостью 35,5 кВт*ч, только на электротяге он проедет 215 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1360 км. С 0 до 100 км/ч Cadillac XT5 PHEV разгоняется за 4,8 секунды. Паркетник с 237-сильным 2.0T это упражнения в зависимости от комплектации проделает за 8 или 8,3 с. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 210 км/ч.

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У Cadillac XT5 PHEV немного другой дизайн экстерьера. Полноценный гибрид получил собственные бамперы, в нижней части переднего еще есть активные заслонки. На радиаторной решетке появилась светодиодная подсветка. Кроме того, если у «традиционного» китайского паркетника патрубки выпускной системы выставлены напоказ, то у PHEV-кроссовера они спрятаны. Наконец, только новая версия может быть выполнена в матовом белом или оранжевом цвете.

Длина и колесная база прежние – 4888 и 2863 мм соответственно. Багажник теснее, чем у стандартного кроссовера: 612/1548 литров против 653/1589 литров.

Интерьер в целом такой же, как у обычного XT5. Но при этом улучшено оснащение. Так, на центральном тоннеле PHEV-версии находятся две площадки для беспроводной зарядки вместо одной, а в установленном между передними креслами подлокотнике появился бокс с функциями подогрева и охлаждения, плюс есть «антибактериальная функция с использованием ионов серебра». Перечисленное добро идет уже в базе, как и 33-дюймовый единый дисплей мультимедийной системы. Мультимедиа гибрида – с новым голосовым ассистентом Doubao на основе искусственного интеллекта.

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В списке стандартного оборудования Cadillac XT5 PHEV также значится продвинутый автопилот Momenta R7 («традиционному» кроссоверу он не положен). В этот комплекс входит лидар над лобовым стеклом, 11 камер, 12 ультразвуковых радаров и 3 миллиметровых радара. К слову, ранее в китайском подразделении GM рассказали о том, что автопилот был доработан вместе с Cadillac, и что с ним кроссовер может «не просто распознавать дороги и препятствия», но и «лучше понимать, прогнозировать и реагировать более естественно в сложных реальных условиях».

Всего у Cadillac XT5 PHEV две комплектации. Топовая еще имеет матричные фары, активную подвеску, шестипоршневые тормозные механизмы Brembo, аудиосистему с 15 динамиками вместо стандартных семи.

Без учета акций подзаряжаемый гибрид обойдется в 279 900 – 299 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,6 млн – 3,8 млн рублей по текущему курсу. Любопытно, что рекомендованные цены обычного «второго» Cadillac XT5 (тоже без учета спецпредложений) куда выше – от 379 900 до 459 900 юаней (4,9 млн – 5,9 млн рублей).

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