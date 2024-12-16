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  • Changan CS75 Plus нового поколения добавили версию Ultra с мощным мотором

Changan CS75 Plus нового поколения добавили версию Ultra с мощным мотором

16.12.2024 475 0 4

Кроссовер CS75 Plus нового поколения вот-вот станет доступен со старшей двухлитровой турбочетверкой. Такое исполнение получило собственное имя Ultra. Кроме того, оно отличилось дизайном экстерьера.

Паркетник Changan CS75 Plus новой генерации стартовал в Китае осенью текущего года с единственным бензиновым турбомотором 1.5 (192 л.с., 310 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом. При этом еще перед запуском модели производитель объявил о том, что в декабре у нее появится более мощный двигатель. Что ж, компания Changan сдержала обещание: на родине только что дебютировал CS75 Plus с турбочетверкой 2.0, причем такой паркетник представлен под отдельным именем Ultra. Ну и напомним, что сам Changan считает свежий Плюс моделью четвертого поколения, хотя на деле это третья генерация, ведь предыдущий CS75 Plus – всего лишь рестайлинговая версия.

Новый Changan CS75 Plus Ultra
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Новый Changan CS75 Plus Ultra
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Турбомотор 2.0 с непосредственным впрыском выдает 233 л.с. и 390 Нм (к слову, предшественник в Китае доступен с аналогичным двигателем), он тоже сочетается с 8АТ от Aisin. Мотор может «питаться» бензином АИ-92. Полный привод у кроссовера так и не появился – модель бывает исключительно переднеприводной. По информации местных профильных медиа, первую «сотню» новый Changan CS75 Plus Ultra наберет за 7,3 секунды, тогда как паркетник с базовым 1.5T это упражнение проделает за 7,9 секунды.

Новый Changan CS75 Plus Ultra
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Новый Changan CS75 Plus Ultra
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Новый Changan CS75 Plus Ultra
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От свежего Плюса с полуторалитровым двигателем вариант Ultra также отличился оформлением кормы. У него иной задний бампер с серебристыми накладками, вдобавок такое исполнение получило выставленные напоказ сдвоенные круглые патрубки выпускной системы (у кроссовера с 1.5T патрубки спрятаны под бампером). Ну и еще Changan CS75 Plus Ultra достались 20-дюймовые оригинальные колеса (базовый кроссовер имеет 19-дюймовые).

Это салон базового Changan CS75 Plus нового поколения. У версии Ultra аналогичный интерьер
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Это салон базового Changan CS75 Plus нового поколения. У версии Ultra аналогичный интерьер
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В остальном машины с 1.5T и 2.0T повторяют друг друга. Особенности дизайна экстерьера нового CS75 Plus – вертикальные блоки фар с горизонтальными диодными полосками ходовых огней, выдвижные ручки дверей и «пиксельные» задние фонари. Длина модели равна 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2800 мм. Для сравнения, длина предыдущего Плюса для КНР составляет 4710 мм, расстояние между осями – 2710 мм.

Новый Changan CS75 Plus Ultra

В пятиместном салоне свежего паркетника установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель и трехэкранное табло, которое возвышается над передней панелью. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. В списке оборудования также заявлены панорамный люк, беспроводная зарядка, подогрев, вентиляция и массажер кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, продвинутый автопарковщик.

Новый Changan CS75 Plus Ultra
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Новый Changan CS75 Plus Ultra
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Новый Changan CS75 Plus Ultra
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На китайский рынок Changan CS75 Plus Ultra с 2.0T должен выйти до конца года, цен еще нет. Кроссовер нового поколения с 1.5T сейчас стоит от 121 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу.

Что же касается России, то у нас совсем недавно начались продажи рестайлингового предыдущего Changan CS75 Plus. Kolesa.ru уже испытал такой кроссовер, все подробности – в нашем материале.

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