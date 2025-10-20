Changan CS75 Pro, бывший «престижный» Oshan, получил новый салон и более мощный мотор

Компания Changan вывела на домашний рынок паркетник CS75 Pro нового модельного года. Внешне кроссовер практически не изменился, а вот интерьер переделали. Кроме того, для SUV предусмотрен 192-сильный двигатель 1.5.

Изначально этот трехрядный кроссовер фирма Changan выпускала под считавшимся престижным суббрендом Oshan. Но затем марку на родине ликвидировали, а ее модели перевели в гамму материнской компании: так появился паркетник Changan X7 Plus. Летом текущего года кроссоверу изменили внешность и имя – на домашнем рынке он пополнил семейство CS75, там он стартовал как Changan CS75 Pro. Причем X7 Plus по-прежнему в строю. Так вот теперь Pro-версию снова доработали.

Дизайн экстерьера на этот раз менять не стали, разве что у CS75 Pro появились новые 19-дюймовые колеса. Габариты, соответственно, тоже прежние: длина – 4742 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1720 мм, расстояние между осями – 2786 мм.

Салон же переделали. Changan CS75 Pro следующего модельного года обрел новый, отдельно стоящий тачскрин мультимедийной системы, тогда как у предшественника он пристыкован к приборке. Базовый модернизированный Pro-кроссовер имеет аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма и 7-дюймовый планшет мультимедиа. У остальных исполнений – виртуальная приборка на 10,25 дюйма и тачскрин диагональю 14,6 дюйма. Вдобавок мультимедиа имеет голосовое управление на базе искусственного интеллекта.

Паркетнику также достался новый селектор коробки, вдобавок можно выбрать не только черную, но и красноватую «кожаную» обивку. Дорогие комплектации – это еще камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Как и раньше, CS75 Pro бывает пяти- или семиместным.

Под капотом самого дешевого обновленного Changan CS75 Pro установлена турбочетверка 1.5 мощностью 170 л.с. (260 Нм), она сочетается с шестиступенчатой механикой. Остальные версии оснащены турбомотором 1.5 с новой системой непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Этот двигатель выдает 192 л.с. и 310 Нм, ему положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Дореформенный CS75 Pro доступен с единственным турбодвижком 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм) и 7DCT. Привод в любом случае только передний.

Без учета акций Changan CS75 Pro нового модельного года обойдется в 97 900 – 118 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн – 1,35 млн рублей по актуальному курсу. Предшественник стоит 107 900 – 119 900 юаней (1,2 млн – 1,36 млн рублей). Ну а Changan X7 Plus с 1.5T (170 или 188 л.с.), 6МТ или 7DCT сегодня стоит от 93 900 юаней (1,06 млн рублей).