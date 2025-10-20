Рестайлинг ×
  • Changan CS75 Pro, бывший «престижный» Oshan, получил новый салон и более мощный мотор

Changan CS75 Pro, бывший «престижный» Oshan, получил новый салон и более мощный мотор

20.10.2025 131 0 0

Компания Changan вывела на домашний рынок паркетник CS75 Pro нового модельного года. Внешне кроссовер практически не изменился, а вот интерьер переделали. Кроме того, для SUV предусмотрен 192-сильный двигатель 1.5.

Изначально этот трехрядный кроссовер фирма Changan выпускала под считавшимся престижным суббрендом Oshan. Но затем марку на родине ликвидировали, а ее модели перевели в гамму материнской компании: так появился паркетник Changan X7 Plus. Летом текущего года кроссоверу изменили внешность и имя – на домашнем рынке он пополнил семейство CS75, там он стартовал как Changan CS75 Pro. Причем X7 Plus по-прежнему в строю. Так вот теперь Pro-версию снова доработали.

Changan X7 Plus
1 / 3
Changan X7 Plus
2 / 3
Changan CS75 Pro предыдущего модельного года. Интерьер у него в целом такой же, как у X7 Plus
3 / 3

Дизайн экстерьера на этот раз менять не стали, разве что у CS75 Pro появились новые 19-дюймовые колеса. Габариты, соответственно, тоже прежние: длина – 4742 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1720 мм, расстояние между осями – 2786 мм.

Changan CS75 Pro нового модельного года

Салон же переделали. Changan CS75 Pro следующего модельного года обрел новый, отдельно стоящий тачскрин мультимедийной системы, тогда как у предшественника он пристыкован к приборке. Базовый модернизированный Pro-кроссовер имеет аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма и 7-дюймовый планшет мультимедиа. У остальных исполнений – виртуальная приборка на 10,25 дюйма и тачскрин диагональю 14,6 дюйма. Вдобавок мультимедиа имеет голосовое управление на базе искусственного интеллекта. 

Changan CS75 Pro нового модельного года
1 / 7
Changan CS75 Pro нового модельного года
2 / 7
Changan CS75 Pro нового модельного года
3 / 7
Changan CS75 Pro нового модельного года
4 / 7
Changan CS75 Pro нового модельного года
5 / 7
Changan CS75 Pro нового модельного года
6 / 7
Changan CS75 Pro нового модельного года
7 / 7

Паркетнику также достался новый селектор коробки, вдобавок можно выбрать не только черную, но и красноватую «кожаную» обивку. Дорогие комплектации – это еще камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Как и раньше, CS75 Pro бывает пяти- или семиместным.

Changan CS75 Pro нового модельного года

Под капотом самого дешевого обновленного Changan CS75 Pro установлена турбочетверка 1.5 мощностью 170 л.с. (260 Нм), она сочетается с шестиступенчатой механикой. Остальные версии оснащены турбомотором 1.5 с новой системой непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Этот двигатель выдает 192 л.с. и 310 Нм, ему положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Дореформенный CS75 Pro доступен с единственным турбодвижком 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм) и 7DCT. Привод в любом случае только передний.

Без учета акций Changan CS75 Pro нового модельного года обойдется в 97 900 – 118 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн – 1,35 млн рублей по актуальному курсу. Предшественник стоит 107 900 – 119 900 юаней (1,2 млн – 1,36 млн рублей). Ну а Changan X7 Plus с 1.5T (170 или 188 л.с.), 6МТ или 7DCT сегодня стоит от 93 900 юаней (1,06 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Changan Changan CS75 Changan X7 Plus
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров О чём говорит взлёт тарифа на городскую парковку: регионам приготовиться? Власти Санкт-Петербурга приготовили сюрприз, от которого прослезится даже стойкий оловянный солдатик. С 15 октября в городе ввели так называемый дифференцированный тариф на платную парковку,... 530 7 1 20.10.2025
Статьи / История Volvo, «магары» и много Mercedes-Benz: иностранные автомобили, которые закупал СССР Советский Союз был одной из немногих стран, которая находилась фактически на полном самообеспечении. Это касалось в том числе и автопрома: даже в случае покупки лицензий СССР всегда старался... 7567 2 2 19.10.2025
Статьи / Шины и диски Работа над ошибками: изучаем водительские приёмы, которым не обучают в автошколе Для того, чтобы стать хорошим водителем, одного получения соответствующего удостоверения недостаточно – нужно ещё накопить хотя бы какой-то опыт. Сегодня мы вместе с компанией Cordiant подел... 6192 2 1 17.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14248 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12940 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10676 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
18 Старый, добрый, дорогой: тест-драйв Solaris HC
15 Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214
7 О чём говорит взлёт тарифа на городскую парковку: регионам приготовить...
Новые комментарии
Change privacy settings