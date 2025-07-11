Changan Uni-V с новым дизайном: больше официальных фото

Рестайлинговый лифтбек Changan вот-вот поступит в продажу. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Известно, что, как и прежде, моторная гамма включает две турбочетверки.

Компания Changan продолжает подогревать интерес к модернизированному лифтбеку Uni-V, впервые анонсированному еще в июне. Так, в местных соцсетях появились свежие фирменные фото и видео. Ну и напомним, что сам производитель считает такую модель следующим, уже третьим по счету поколением. Однако на самом деле это лишь второй рестайлинг пятидверки, которая в строю с 2021 года: предыдущий на родине провели в 2024-м – и тот Uni-V фирма и причислила ко второй генерации.

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Нынешняя модернизация принесла лифтбеку новые бамперы. А вместо безрамочной радиаторной решетки у Changan Uni-V теперь гладкая панель – решетку перенесли в нижнюю часть бампера. Оптика сохранила свою форму, но и в фарах, и в задних фонарях новая светодиодная начинка. Кроме того, лифтбек перешел с выдвижных на утопленные ручки дверей. Кстати, компания по-прежнему пиарит в основном «оспортивленную» версию с более внушительным обвесом, сдвоенными патрубками выпускной системы и выдвижным спойлером.

Салон полностью переделан. Внутри установили новые переднюю панель, карты дверей, центральный тоннель и селектор трансмиссии. Changan Uni-V также получил единый приборный экран без козырька (у предшественника – несколько пристыкованных друг к другу дисплеев), вдобавок приборка расположена ближе к водителю, тогда как у дореформенной модели она придвинута почти вплотную к лобовому стеклу. Наконец, увеличен планшет мультимедиа.

Как и прежде, в Китае Changan Uni-V будет доступен с двумя бензиновыми турбочетверками на выбор, и их тоже модернизировали. У моторов новая система непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Базовый движок (его начали ставить на дорестайлинговую модель еще весной) выдает 192 л.с., второй – 245 л.с. (отдача прежних двигателей – 188 и 233 л.с. соответственно). По предварительным данным, новый Uni-V с 1.5T предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а модель с 2.0T – с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод только передний.

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Полноценную премьеру Changan Uni-V с новым дизайном в Китае проведут в ближайшее время. Что же касается российского рынка, то до нас пока так и не добрался лифтбек после предыдущего рестайлинга. Среди официально анонсированных для РФ новинок компании Changan и ее суббрендов модернизированный Uni-V тоже не был заявлен.