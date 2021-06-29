Челябинец отсудил у УАЗа 1,6 млн рублей за ушатанный Патриот и купил Ладу Весту

Житель Челябинска купил внедорожник УАЗ Патриот как новый, но вскоре обнаружил в нём следы экстремальной эксплуатации, которые вылились в непрекращающиеся поломки. Ульяновский автозавод ответил на жалобы потребителя отказом, после чего тот обратился в суд и выиграл дело.

Как сообщает челябинский новостной ресурс 74.ru, Дмитрий, владелец злополучного внедорожника, довольно опытный автовладелец и этот Патриот у него не первый. Машину он купил в 2018 году у официального дилера «УАЗ Автотехобслуживание», при этом в договоре купли-продажи значится фирма-посредник, ООО «Автотур», а Патриот был изготовлен в 2016 году и, по словам продавца, два года просто стоял на складе. Дата выпуска для Дмитрия была не принципиальной, а вот скидка в 100 тысяч рублей его привлекла, за машину он в итоге выложил 898 тысяч рублей.

В процессе эксплуатации Дмитрий выяснил, что у его нового Патриота сильно перекошен руль и перегородка моторного отсека, а на крыше салона есть следы глины. К 5000 км пробега на коробке передач вышел из строя синхронизатор второй ступени.

Через полгода после покупки Патриот стал буквально жить на сервисе: на нём по гарантии заменили мультимедийную систему, камеру заднего вида, датчики парковки, бензонасос, подшипник и ступицу колеса, поворотный кулак, синхронизатор коробки (два раза), оба карданных вала, переднюю дверь и фары (два раза). Несмотря на огромный объём проведённых ремонтных работ, Патриот всё равно не работал как надо: Дмитрий продолжал жаловаться сервисному отделу на стуки и биения в коробке передач и скрипы при торможении, но дилер отказался в очередной раз бесплатно ремонтировать внедорожник, сославшись на то, что у него кончилась гарантия (3 года или 100 тысяч км пробега).

ООО «Автотур» к тому моменту уже было ликвидировано, поэтому Дмитрий обратился с претензией непосредственно на Ульяновский автозавод, тот помогать отказался и тогда автовладелец обратился с исковым заявлением в Копейский городской суд Челябинской области.

Суд не смог установить реальный пробег автомобиля на момент покупки, зато назначенная им товароведческая экспертиза подтвердила многочисленные производственные дефекты. В итоге суд расторг договор купли-продажи и взыскал с УАЗа в пользу истца полную стоимость аналогичного автомобиля на момент вынесения решения (1,3 млн рублей), стоимость дополнительного оборудования (50 тысяч рублей), стоимость проведённого ТО (58 тысяч рублей), 200 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно пойти на встречу потребителю, 5 тысяч рублей морального вреда и компенсацию судебных расходов. Итого вышло 1,612 млн рублей.

В пресс-службе УАЗа нашим уральским коллегам сообщили, что не будут обжаловать решение суда. Дмитрий уже получил причитающиеся ему по суду денежные средства, избавился от Патриота и приобрёл Ладу Весту Кросс. В будущем он всё-таки планирует купить для езды по бездорожью очередной Патриот, но уже подержанный.

