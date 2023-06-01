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  • «Чемодан» с V8: уникальный Volvo V90 Volvette Пола Ньюмана продадут на аукционе

«Чемодан» с V8: уникальный Volvo V90 Volvette Пола Ньюмана продадут на аукционе

01.06.2023 16 0 0

RM Sotheby’s в настоящее время проводит онлайн-аукцион High Speed: Paul Newman's Racing Legacy, на котором выставлены предметы, принадлежавшие известному голливудскому актёру и успешному гонщику Полу Ньюману. В числе лотов — семейный универсал Volvo V90 Volvette 1998 года выпуска, оснащённый 6,0-литровым мотором V8 LS2 от Chevrolet Corvette шестого поколения.

Пол Ньюман (1925-2008) прожил довольно длинную и насыщенную жизнь, успешно реализовав себя как актёр, автогонщик, менеджер гоночный команды, предприниматель, филантроп и глава семьи. Ньюман стал лауреатом многочисленных наград в области киноискусства, в том числе премии «Оскар», а вершиной его гоночной карьеры был подиум (второе место) в легендарном марафоне 24 часа Ле-Мана 1979 года, тогда он выступал за рулём Porsche 935 в команде Dick Barbour Racing. В 1983 году Пол Ньюман вместе с гоночным менеджером Карлом Хаасом основал команду Newman/Haas Racing, на счету которой много побед в сериях CART, Champ Car и IndyCar. Именно команда сделала для Ньюмана в 2007 году уникальный спортивный универсал Volvette на базе Volvo V90 выпуска 1998 года. Название Volvette, как несложно догадаться, образовано слиянием слов Volvo и Corvette.

Ньюман как счастливый отец любил автомобили Volvo за их практичность и комфорт, но старался совместить традиционные качества «папа-мобилей» с собственным гоночным азартом. Для начала он воткнул в свой универсал Volvo 740 выпуска 1988 года 3,8-литровый трубомотор V6 от спорткупе Buick Grand National, затем он ездил на Volvo 960 выпуска 1995 года с 5,0-литровым компрессорным V8 от Ford Mustang, а Volvette стал своего рода сюрпризом престарелому Ньюману от его команды, которая прекрасно знала его вкусы и подогнала ему очередной мощный «сарай». К сожалению, вдоволь насладиться Volvette Ньюман не смог — через год он умер от рака.

Volvette, выставленный на продажу аукционным домом RM Sotheby’s, находится в полностью оригинальном, то есть немного потрёпанном, но исправном состоянии. Под капотом место стоковой 3,0-литровой рядной бензиновой «шестёрки» мощностью 204 л.с. занял 6,0-литровый атмосферный V8 LS2 от Chevrolet Corvette С6, от него же шведскому универсалу досталась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач GM 4L65E, её селектор аккуратно интегрировали в салон. Точная отдача двигателя неизвестна — на исходном Corvette С6 он выдавал 406 л.с.

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Другие модификации — это новая передняя подвеска с верхней распоркой и элементами от Porsche 911 для лучшей управляемости, укороченный карданный вал, новая электропроводка и толстый выхлопной патрубок. Внешность осталась стоковой, потому что Ньюман любил классический стиль Volvo и не хотел его менять, из нештатных деталей заметны ещё разве что перфорированные тормозные диски с суппортами красного цвета. В салоне помимо нового селектора АКП установлен новый указатель температуры на левой передней стойке кузова, нештатная мультимедийная система с сенсорным экраном и памятная табличка от команды.

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В состав лота входят стоковый силовой агрегат Volvo V90 и полный комплект документов на саму машину и установленное оборудование. Эксперты RM Sotheby’s в описании лота указали ориентировочную стоимость 20 000 — 25 000 долларов, но на момент нашей публикации крайняя ставка на машину составляла 40 000 долларов, а завершатся торги 13 июня, так что итоговая стоимость может быть намного выше. Для сравнения скажем, что вышеупомянутый Volvo 740 Пола Ньюмана с мотором от Buick Grand National в марте этого года был продан на аукционе Bring a Trailer за 80 740 долларов (обратите внимание на символичные 740 в конце суммы).

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