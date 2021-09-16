Чемпионат России по автозвуку RASCA

18 сентября 2021 года на территории ТРК «Вегас Крокус Сити» состоится масштабный open air – Финал Чемпионата по автозвуку RASCA – Россия Российской Ассоциации Авто Звуковых Соревнований (Russia Auto Sound Challenge Association). Мероприятие пройдет при поддержке радиостанции DFM и обещает быть по-настоящему жарким!

Состязание по автозвуковому спорту – это событие, которое придется по душе не только автолюбителям, но и всем, кто любит по-настоящему зрелищные и азартные мероприятия. Каждый посетитель предстоящего чемпионата сможет увидеть автомобили, которые мощностью своих аудиосистем способны вызвать небольшое землетрясение, как от звуковых волн трескаются стёкла, деформируются кузова и многое другое.

