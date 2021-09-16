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Чемпионат России по автозвуку RASCA

16.09.2021 104 0 0

18 сентября 2021 года на территории ТРК «Вегас Крокус Сити» состоится масштабный open air – Финал Чемпионата по автозвуку RASCA – Россия Российской Ассоциации Авто Звуковых Соревнований (Russia Auto Sound Challenge Association). Мероприятие пройдет при поддержке радиостанции DFM и обещает быть по-настоящему жарким!
Состязание по автозвуковому спорту – это событие, которое придется по душе не только автолюбителям, но и всем, кто любит по-настоящему зрелищные и азартные мероприятия. Каждый посетитель предстоящего чемпионата сможет увидеть автомобили, которые мощностью своих аудиосистем способны вызвать небольшое землетрясение, как от звуковых волн трескаются стёкла, деформируются кузова и многое другое.

 

Партнерский материал

Сезон Чемпионата 2021 года стартовал в мае. Этапы Чемпионата приняли у себя 9 городов: Краснодар, Самара, Чебоксары, Новосибирск, Ижевск. Киров, Владимир и Санкт-Петербург. Общее число участников Чемпионата перевалило за 900. Максимально прокачанные «супермузыкой» тачки и их экипажи со всей страны бьются за звание самых мощных, громких и качественных. В каждом этапе выявлены свои победители. И 18 сентября лучшие из лучших участников Чемпионата со всей страны встретятся в Москве на грандиозном финале и продемонстрируют всю свою музыкальную аудио-мощь.

Россия тюнинг

 

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