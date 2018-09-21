Chery переименовала обновлённый Tiggo 7. Прежний кросс останется в строю и доберётся до РФ

Chery переименовала обновлённый Tiggo 7. Прежний кросс останется в строю и доберётся до РФ

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Опубликованы официальные изображения рестайлингового «паркетника» китайской марки. Внешний облик модели выполнили в стиле концепта, так и не ставшего серийным.

«Паркетник» Chery Tiggo 7 выпускают с 2016 года, модель создана на платформе T1X с задней независимой подвеской. В начале этого месяца появились шпионские фотографии обновленного кроссовера, а сегодня производитель распространил официальные картинки и назвал дату дебюта – посвежевший SUV представят 27 сентября.

Chery Tiggo 7 FLY

Chery Tiggo 7 FLY

Рестайлинговый кроссовер получил к названию приставку FLY, причем, по информации местных СМИ, это аббревиатура: Fun (веселье), Lite (легкость) и Young (молодость). То есть в Chery новинку позиционируют как модель, предназначенную для молодежи. Кстати, внешний облик Tiggo 7 Fly выполнен в стиле прошлогоднего концепта  Model Young. Прототип был представлен под брендом Qoros, совладельцем которого тогда еще являлась Chery (китайцы владели Коросом на пару с фирмой Kenon, подразделением Israel Corporation), шоу-кар построили как раз на базе «семерки», но в серию его так и не отправили. А в начале 2018-го Чери объявила о продаже контрольного пакета акций Qoros китайскому холдингу Baoneng Group.

Chery Tiggo 7 FLY

Chery Tiggo 7 FLY

Итак, от прототипа кроссу Tiggo 7 FLY достались передний бампер с серебристой накладкой, противотуманки и расположенная на радиаторной решетке массивная хромированная плашка. Сама решетка – тоже иная. У задних фонарей «семерки» поменяли рисунок – они теперь с горизонтальными светодиодными полосками, как у Model Young. Салон, в целом, такой же, как у дореформенной «семерки».

Chery Tiggo 7 FLY

Chery Tiggo 7 FLY

По предварительным данным, Chery Tiggo 7 FLY предложат с тем же мотором, что и прежний кросс. Речь о бензиновой «турбочетверке» 1.5 (заводской индекс SQRE4T15B) мощностью 147 л.с. (210 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной трансмиссией. Для дорестайлингового «паркетника» в Китае еще были предусмотрены 152-сильная версия двигателя 1.5T, а также двухлитровый «атмосферник» 2.0 с вариатором, но их из гаммы убрали – по крайней мере, на официальном местном сайте Chery эти варианты теперь не значатся. Полный привод модели не положен.

Chery Tiggo 7 FLY

Chery Tiggo 7 FLY

Ожидается, что дореформенный Tiggo 7 останется в строю. Сегодня этот кроссовер стоит от 97 900 юаней, что эквивалентно примерно 950 000 рублей по актуальному курсу. «Паркетник» Tiggo 7 FLY наверняка будет чуть дешевле. Прежняя «семерка» теряет покупателей в Поднебесной: в январе-мае 2018-го там было реализовано 12 653 таких автомобиля против 29 249 единиц по итогам первых пяти месяцев 2017-го.

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Дореформенный Chery Tiggo 7
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Дореформенный Chery Tiggo 7
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Дореформенный Chery Tiggo 7
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Концепт Qoros Model Young
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Концепт Qoros Model Young

Как сообщалось ранее, кросс Chery Tiggo 7 будут продавать и в России, до нас модель доберется в дореформенном виде, предположительно, в начале 2019-го. А в этом году в РФ должен появиться другой «паркетник» марки – Tiggo 4 (в Китае модель продают под именем Tiggo 5x).

 

Теги: Авторынок , Новинки , дешевые кроссоверы , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , Chery , Tiggo 7
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