Прототип представляет собой модернизированную версию другого концепта Chery – Tiggo Coupe, который марка представила в прошлом году в Шанхае. У машины поменяли бамперы, головную оптику и колесные диски. Салон не тронули. Также у Exeed LX остались и распахивающиеся против хода движения задние двери.

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Информации о «начинке» нового прототипа нет, хотя данных об установке Tiggo Coupe китайцы тоже до сих пор не раскрыли. В арсенале прошлогоднего концепта имеется автопилот: при его активации руль никуда не убирается, при этом водителю предлагается использовать «баранку» для компьютерных игр – Tiggo Coupe оснащен автосимулятором. Видимо, и автопилот, и игры достались и Exeed LX.

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О серийных перспективах концепта в Chery умолчали. Отметим, в Китае кросс-купе набирают популярность. Например, «паркетник» с таким кузовом есть в линейке марки Venucia – этот бренд создан Nissan и Dongfeng. Сама компания Дунфэн тоже совсем недавно представила купеобразный кроссовер ix5. Кроме того, подобная модель скоро появится и у Geely. Вполне возможно, что и Chery поставит на конвейер кроссовер с дизайном по мотивам Exeed LX.

1 / 4 На фото: концепт Chery Tiggo Coupe, представленный в 2017 году 2 / 4 На фото: концепт Chery Tiggo Coupe, представленный в 2017 году 3 / 4 На фото: концепт Chery Tiggo Coupe, представленный в 2017 году 4 / 4 На фото: концепт Chery Tiggo Coupe, представленный в 2017 году

Как сообщалось ранее, на Пекинском мотор-шоу компания Чери показала еще две новинки – семиместный вседорожник Tiggo 8 и седан Arrizo GX. Кроссовер уже вышел на «поднебесный» рынок, «четырехдверка» доберется до местных дилеров позже в этом году. Через год-два Chery Tiggo 8 может приехать и в Россию. Появление седана в нашей стране тоже возможно, но лишь в том случае, если к таким моделям у покупателей снова проснется интерес – пока же в РФ (как, впрочем, и в других странах) особым спросом пользуются именно SUV.