Chery Tiggo 8: пока только в Китае, но может добраться и до России

Chery Tiggo 8: пока только в Китае, но может добраться и до России

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Компания Chery провела публичную премьеру нового флагманского «паркетника» и объявила о старте его продаж.

Китайским журналистам серийный Tiggo 8 уже показывали, причем дважды: зимой и пару недель назад. Причем в рамках второй презентации были объявлены предварительные цены новинки. На Пекинском автосалоне, открывшемся накануне, состоялась публичная премьера кроссовера, и был оглашен окончательный прайс-лист. Модель уже доступна покупателям, правда, пока только в Поднебесной.

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Внешний облик «паркетника» выполнен в стиле концепта Chery Exeed TX, дебютировавшего в 2017-м во Франкфурте. Однако, если в основе прошлогоднего прототипа лежит новая платформа M3X, то товарный Tiggo 8 построен на «тележке» T1X с задней независимой подвеской, на которой также базируются кроссоверы Tiggo 5x и Tiggo 7.

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Длина «восьмерки» равна 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 746 мм, колесная база – 2 710 мм, дорожный просвет составляет 200 мм. Кроссовер доступен в пяти- и семиместной версиях. У первой модификации минимальный объем багажника составляет 892 литра (при загрузке «под потолок»), у второй – 192 литра. При сложенных сиденьях второго и третьего рядов объем грузового отсека увеличивается до 1 930 литров.

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Chery Tiggo 8 предлагается только с одним мотором – бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм), знакомой по другим моделям марки. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением или 6МКП. Привод у «восьмерки» — исключительно передний, как и у всех нынешних кроссоверов Chery.

Цена базовой версии оказалась немного ниже, чем было заявлено ранее: 98 800 вместо 100 000 юаней – это примерно 965 000 и 977 000 рублей соответственно. Топовый вариант, напротив, вышел дороже: 142 800 против прежних 141 000 юаней (около 1 396 000 и 1 378 000 рублей соответственно). В «базе» у Chery Tiggo 8 имеются 18-дюймовые диски, светодиодные ДХО, мультимедийная система, пара подушек безопасности. В топовых версиях есть системы предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора, боковые «эйрбэги», шторки безопасности, система бесконтактного открывания багажника.

Прайс-лист нового Chery Tiggo 8 для Китая

Прайс-лист нового Chery Tiggo 8 для Китая

Отметим, Tiggo 8 почти во всех комплектациях дороже, чем прежний флагман Chery Tiggo 7, однако у более компактной «семерки» (4 505/1 837/1 670 мм, колесная база – 2 670 мм) топовый вариант обойдется в 150 900 юаней (около 1 475 000 рублей). Дело в том, что для самой дорогого Tiggo 7 предусмотрена отделка кожей Nappa, тогда как у Tiggo 8 такой опции нет.

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Как рассказали порталу «Колёса.ру» в российском офисе Chery, компания рассматривает возможность выхода «восьмерки» на наш рынок – появление модели в РФ «крайне велико». Но если положительное решение и будет принято, то до нас модель доберется не раньше, чем спустя год с момента начала продаж в Китае.

В Пекине Chery показала еще одну новинку – седан Arrizo GX. В РФ марка продает только кроссоверы, так как это один из самых популярных сегодня сегментов, но в случае изменения спроса у новой «четырехдверки» тоже есть все шансы добраться до нашей страны.

 

Теги: Авторынок , Автосалон в Пекине-2018 , Новинки , главные новости , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Chery , Tiggo 8
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