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  • Chery показала салон российской версии Arrizo 8 и раскрыла состав комплектаций

Chery показала салон российской версии Arrizo 8 и раскрыла состав комплектаций

15.06.2023 57 0 0

Цены седана были обнародованы ранее: в РФ покупка стартовой версии четырёхдверки обойдётся минимум в 3 399 900 рублей.

Премьера седана Chery Arrizo 8 в Китае состоялась в прошлом году, а о том, что самый крупный и престижный легковой автомобиль бренда привезут в РФ, официально было объявлено минувшей весной. Продажи начнутся уже скоро, об этом в местном офисе уведомят отдельно. Сегодня компания раскрыла наполнение двух комплектаций – Prestige и Ultimate, а о том, каким окажется четырёхдверка в лимитированной версии Ultimate SE, станет известно позже.

На фото: Chery Arrizo 8

Ещё сегодня местное представительство Чери впервые опубликовало снимок салона российской версии Arrizo 8. Как и предполагалось, интерьер такой же, как и у варианта для домашнего рынка. На передней панели расположено горизонтально вытянутое табло, объединяющее в себе виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы, при этом диагональ каждого дисплея равна 12,3 дюйма. Салон отделан кожей со вставками под дерево, у мультируля усечённый «низ».

В состав комплектации Prestige входят двухцветные алюминиевые колёсные диски размером 18 дюймов, светодиодная оптика, передние противотуманки, наружные зеркала с электрорегулировками, обогревом и повторителями поворотников, шесть подушек безопасности, передний и задний парктроники, датчики дождя и света, функции бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

В комплекс безопасности ещё входят мониторинг слепых зон, функция предупреждения о покидании полосы и помощник удержания в полосе, ассистент при движении в пробках, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение, функция предупреждения о наезде сзади, антиблокировочная тормозная система, а также технология стабилизации курсовой устойчивости.

На фото: салон Chery Arrizo 8

У «престижного» Chery Arrizo 8 водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях, у переднего пассажирского сидения – в четырёх. У переднего ряда есть вентиляция. В список оборудования входит «зимний пакет» (включая обогрев форсунок стеклоомывателя), также имеется функция авто-отпотевания стекла, климат-контроль, улучшенная фильтрация воздуха и ионизация. Кроме того, седану положены система кругового обзора 360, беспроводная зарядка для смартфона, видеорегистратор, акустическая система с восемью динамиками.

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Модель в комплектации Ultimate имеет десять подушек безопасности, кроме того, её дополнили панорамной крышей с люком, аудиосистемой с 12 динамиками, электрорегулировкой поясничного упора водительского кресла, встроенным ароматизатором воздуха, функцией автоматического переключения ближнего/дальнего света фар. Ещё у такого исполнения есть ассистент смены полосы, функции предупреждения об опасности при открытии дверей и предупреждения о заднем перекрестном столкновении.

Напомним, в РФ седан предложат с безальтернативной бензиновой турбочетвёркой TGDI объёмом 1,6 литра мощностью 186 л.с., её максимальный крутящий момент – 275 Нм. Мотор идёт в комплекте с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод – только передний. На разгон с места до «сотни» такому седану требуется 8,9 секунды, его максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Как Kolesa.ru сообщал на прошлой неделе, базовая версия Prestige обойдётся покупателям минимум в 3 399 900 рублей, стоимость седана в комплектации Ultimate составляет 3 499 900 рублей, а ценник лимитированного исполнения Ultimate SE равен 3 549 900 рублей. Продажи Chery Arrizo 8 в РФ стартуют до конца текущего месяца.

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