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  • Объявлены российские цены седана Chery Arrizo 8: дороже конкурентов от Dongfeng и FAW

Объявлены российские цены седана Chery Arrizo 8: дороже конкурентов от Dongfeng и FAW

09.06.2023 126 0 0

На нашем рынке флагманская «четырехдверка» Чери будет доступна с турбомотором 1.6, для модели пока заявлены три комплектации.

В Китае седан Chery Arrizo 8 дебютировал в прошлом году – это самая крупная и престижная легковушка марки. О том, что модель привезут в Россию, официально было объявлено в марте года нынешнего. Ну а теперь местный офис анонсировал скорый старт продаж. Любопытно, что в случае с «восьмеркой» российское подразделение Chery отказалось от традиционно растянутого продвижения и сразу огласило прайс-лист. Правда, наполнение комплектаций раскроют позже.

Другой занятный факт – предназначенный для РФ седан почему-то компактнее, чем в Поднебесной, совпадает лишь высота. В сегодняшнем релизе указано, что длина нашего Arrizo 8 равна 4757 мм, ширина – 1832 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2770 мм. Габариты версии для КНР: 4780/1843/1469 мм, расстояние между осями – 2790 мм. Как бы то ни было, «восьмерка» в целом вписывается в «заменители» российских почивших Toyota Camry и Kia K5 (модели японской и корейской марок крупнее). Заявленный дорожный просвет Chery Arrizo 8 для России – 144 мм. Спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажная подвеска.

У нас седан будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI, которая выдает 186 л.с. и 275 Нм (в Китае – 197 л.с. и 290 Нм). Двигатель может «питаться» АИ-92, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. В Chery отметили, что первую «сотню» седан наберет на 8,9 секунды, максимальная скорость – 205 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле «не превышает» 6,2 л/100 км.

Это салон Chery Arrizo 8 для Китая, так как интерьер нашей версии еще не показали. Впрочем, внутри российский седан, скорее всего, повторит вариант для домашнего рынка
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Это салон Chery Arrizo 8 для Китая, так как интерьер нашей версии еще не показали. Впрочем, внутри российский седан, скорее всего, повторит вариант для домашнего рынка
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Это салон Chery Arrizo 8 для Китая, так как интерьер нашей версии еще не показали. Впрочем, внутри российский седан, скорее всего, повторит вариант для домашнего рынка
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Что же касается списка оборудования, то в Китае у модели есть табло (объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы), климат-контроль с блоком управления в виде сенсорной полоски, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В России Chery Arrizo 8 предложат в трех комплектациях. Базовую версию Prestige оценили в 3 399 900 рублей, за исполнение Ultimate попросят 3 499 900 рублей, а цена варианта Ultimate SE (он объявлен лимитированным) составит 3 549 900 рублей. При этом уже на старте продаж для клиентов будут доступны маркетинговые программы. В РФ у новинки Chery, по сути, лишь два конкурента, и оба дешевле: седан Dongfeng Shine Max стоит 2 990 000 рублей, а цена большого лифтбека FAW Bestune B70 лежит в диапазоне 2 328 000 – 2 779 000 рублей.

Российские продажи Arrizo 8 стартуют до конца июня.

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