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  • Chery позаимствует у Kaiyi маленький хэтчбек и превратит его в новый QQ

Chery позаимствует у Kaiyi маленький хэтчбек и превратит его в новый QQ

20.03.2025 101 1 0

Компания Chery скоро представит электрический хэтчбек QQ нового поколения, вчера его фотографии всплыли в электронной базе китайского Минпрома. Оказалось, что новый Chery QQ — это бэдж-инжиниринговый Kaiyi Shiyue Mate.

Китайская компания Kaiyi Auto ведёт свою летопись с 2014 года, изначально это была дочерняя структура Chery, но сегодня Kaiyi работает по большей части самостоятельно, хотя Chery всё ещё принадлежат 18% акций Kaiyi. В общем, технические узы между Kaiyi и Chery пока не разорваны и даже на отдельных участках рынка становятся крепче: Chery готовит к премьере новый QQ, состряпанный на скорую руку из Kaiyi Shiyue Mate путём замены эмблем и шильдиков.

Новый Chery QQ
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Новый Chery QQ
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Новый Chery QQ
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Shiyue — это дешёвый городской электрический хэтчбек, созданный на собственной переднеприводной платформе Kaiyi, он дебютировал в 2023 году в трёхдверном кузове (габаритная длина — 3360 мм, колёсная база — 2160 мм), в прошлом году была анонсирована пятидверка с приставкой Mate (габаритная длина — 3720 мм, колёсная база — 2520 мм), но в продажу она пока не поступила, хотя на китайском потребительском сайте Kaiyi версия Mate присутствует, все её основные технические характеристики известны.

Cнаружи Kaiyi Shiyue Mate напоминает smart #1 и smart #3

Единственный электромотор у Kaiyi Shiyue Mate выдаёт 40 кВт (54 л.с.) и 110 Нм, ёмкость батареи — 28,08 либо 39,82 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу CLTC — 300 и 410 км соответственно, максимальная скорость в любом случае ограничена на отметке 100 км/ч.

Kaiyi Shiyue

Трёхдверный Kaiyi Shiyue предлагается также с младшим электромотором, выдающим 35 кВт (48 л.с.) и 87 Нм, в сочетании с батареей на 17,69 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 201 км. Трёхдверка с 40-киловаттным электромотором идёт в комплекте с батареей ёмкостью 28,08 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 301 км. Стоит трёхдверный Kaiyi Shiyue в Китае от 53 900 до 99 800 юаней (от 616 300 до 1,14 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Kaiyi Shiyue

Продаётся Kaiyi Shiyue вяленько: в январе-феврале этого года, по данным CAAM, в Китае реализовано только 578 шт. (+13,1% по сравнению с АППГ), а всего марка Kaiyi за тот же период реализовала в Поднебесной 2743 автомобиля (-29,9%).

Kaiyi Shiyue Mate
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Kaiyi Shiyue Mate
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В свою очередь Chery хочет с помощью бывшей дочерней компании расширить линейку дешёвых электрокаров: пятидверный Shiyue Mate скоро превратится в новый Chery QQ, который, по данным китайского журнала Autohome, может получить приставку Duomi к названию, так как нынешний Chery QQ, скорее всего, останется в строю.

Нынешний Chery QQ — это трёхдверный электрический хэтчбек (габаритная длина — 2980 мм, колёсная база — 1960 мм) с единственным электромотором на задней оси, он выпускается с 2021 года и в 2023 году пережил рестайлинг. За первые два месяца этого года продажи Chery QQ составили 2389 шт. (-46,9%), то есть его популярность стремительно падает. Новый пятидверный Chery QQ Duomi, возможно, окажется успешнее.

В России, как известно, официально представлена и марка Chery, и марка Kaiyi, но привозить к нам дешёвые городские электромобили они пока не спешат...

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1 комментарий
20.03.2025 18:49
Иннокентий Мамикон

но привозить к нам дешёвые городские электромобили они пока не спешат...

А дорогие "премиальные" автомобили им нравится к нам привозить....

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