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  • Дешёвый Kaiyi Shiyue стал первенцем нового семейства, в нём будет брутальный кроссовер

Дешёвый Kaiyi Shiyue стал первенцем нового семейства, в нём будет брутальный кроссовер

22.11.2023 86 0 0

Аффилированная с Chery китайская компания Kaiyi Auto полностью рассекретила и запустила в продажу свою самую дешёвую модель — маленький городской электромобиль Shiyue, его вполне «взрослая» платформа с расположенным спереди электромотором ляжет в основу других, более крупных моделей Kaiyi.

Модельный ряд Kaiyi расширяется и становится всё более независимым от Chery, хотя Chery продолжает оставаться одним из акционеров Kaiyi Auto и оказывает ей технологическую поддержку. Вышедший сегодня на китайский рынок субкомпактный городской электрохэтч Kaiyi Shiyue не имеет прямых родственников в модельном ряду Chery. У Chery все модели такого типа (в том числе актуальный Chery QQ) — заднемоторные и заднеприводные, а для Kaiyi Shiyue была разработана новая платформа с расположенным спереди электромотором и задней полузависимой подвеской с поперечной торсионной балкой, передняя подвеска — типа McPherson.

На стадии анонсов Kaiyi Shiyue был известен под кодовым индексом i-EA 01, коммерческое имя Shiyue в переводе с латинизированного китайского означает «Достать луну». На сегодняшней презентации в Китае индекс i-EA 01 вновь всплыл в привязке к будущему семейству недорогих электрокаров на одноимённой платформе — i-EA: в нём будет удлинённый пятидверный хэтчбек i-EA 02, угловатый кроссовер i-EA 03 (будущий конкурент Baojun Yep и Geely Panda Mini Knight) и спорткар/кабриолет i-EA 05.

Кузов Kaiyi Shiyue на 65% состоит из высокопрочной стали, габаритная длина трёхдверного хэтчбека — 3360 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1605 мм, колёсная база — 2160 мм. Салон при таких скромных размерах рассчитан на четверых взрослых пассажиров и даже для багажного отделения осталось место, его объём — 130 л. Спинки заднего сиденья, правда, тонкие, плоские, с низкими интегрированными подголовниками.

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Дизайном экстерьера и интерьера Kaiyi Shiyue напоминает smart #1 и smart #3, причём Kaiyi Auto не первая копирует стиль обосновавшегося в Китае под крылом Geely немецкого бренда: дебютная модель бренда Nammi, принадлежащего госкорпорации Dongfeng, тоже беззастенчиво цитирует новейшие «смарты».

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В стандартное оснащение Kaiyi Shiyue входят ABS, две подушки безопасности, кондиционер, 6,7-дюймовый приборный экран, 10,25-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями и обивка салона кожзамом.

Базовая версия Kaiyi Shiyue в переводе с китайского называется «Бегущая по волнам» и стоит 53 900 юаней (664 000 рублей в переводе по текущему курсу), её электромотор выдает 35 кВт (48 л.с.) и 87 Нм, ёмкость батареи — 17,69 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 201 км по циклу CLTC, снаряженная масса — 950 кг.

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Вторая и последняя на данный момент версия «В погоне за ветром» стоит 69 900 юаней (860 000 рублей), здесь установлен более производительный электромотор с максимальной отдачей в 40 кВт (54 л.с.) и 110 Нм, ёмкость батареи — 28,08 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 301 км по циклу CLTC, снаряженная масса — 1040 кг. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 100 км/ч.

Добавим, что Kaiyi Auto пока скромный игрок на китайском рынке: её продажи в январе-октябре этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 31 206 автомобилей, но это на 43,9% больше по сравнению с АППГ, такой динамике роста можно только позавидовать.

Появятся ли в России недорогие «электрички» Kaiyi на платформе i-EA, пока неизвестно, а если и появятся, то ясно, что цены для российского потребителя, как водится, вырастут в разы.

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