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  • Chery Tiggo 2 обновился в стиле старших моделей. Паркетник скоро вернётся в Россию

Chery Tiggo 2 обновился в стиле старших моделей. Паркетник скоро вернётся в Россию

06.08.2020 1186 0 0

В Сети появились фотографии рестайлинговой версии самого доступного кросса марки Chery. Модель значительно преобразилась внешне, двигатель же, скорее всего, прежний.

 

Компактный кроссовер Chery выпускают с 2016 года, на родине он зовется Tiggo 3x, а в других странах, в том числе и в России, модель известна под именем Tiggo 2. Сегодня это самый дешевый SUV в линейке китайской марки. Так, на домашнем рынке актуальный паркетник стоит от 49 900 юаней, что эквивалентно примерно 526 000 рублей по текущему курсу. А скоро в Поднебесной стартует рестайлинговый Tiggo 3x, фото такого кросса опубликовало местное издание Cheshi. Кстати, это первая серьезная модернизация для модели, хотя некоторые другие SUV марки дорабатывали спустя не так уж и много времени после начала рыночной карьеры (например, Tiggo 5x, он же Tiggo 4, успел обновиться дважды).

Итак, переднюю часть Tiggo 2/Tiggo 3x оформили в новом фирменном стиле Chery, заданном кроссовером Tiggo 7 второго поколения: младший паркетник тоже обзавелся двухъярусной оптикой (сверху расположены светодиодные дневные ходовые огни, ниже – основные блоки фар) и радиаторной решеткой со «штрихами». Еще у кросса, скорее всего, иной задний бампер, а в фонарях могли заменить начинку. В салоне же, возможно, установили новую мультимедийную систему.

Пока неизвестно, изменились ли габариты модели. Длина актуального Chery Tiggo 3x равна 4200 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2555 мм.

Отметим, у машины на одном из фото вместо номерного знака – табличка с названием модели. Так вот, судя по ней, в Китае паркетник получил приставку Plus. То есть не исключено, что дореформенный Tiggo 3x останется в строю, ведь и прежние Tiggo 7 и Tiggo 5x в Поднебесной продают наравне с преобразившимися.

По неофициальным данным, двигатель менять не стали: на китайском рынке рестайлинговый Chery Tiggo 3x предложат с бензиновой атмосферной «четверкой» SQRE4G15C 1.5 мощностью 116 л.с., которая отвечает эконормам China VI (аналог Евро-6). На дореформенном кроссовере этот мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Прежнему Tiggo 3x в КНР также положен 106-сильный «атмосферник» SQRD4G15B 1.5 стандарта China V, он работает в паре с 5МКП или четырехступенчатым «автоматом». Но обновленной модели такой движок, очевидно, не достался. Chery Tiggo 3x бывает только с передним приводом.

Дореформенный Chery Tiggo 3x, в России такой кросс известен под именем Tiggo 2
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Дореформенный Chery Tiggo 3x, в России такой кросс известен под именем Tiggo 2
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Дореформенный Chery Tiggo 3x, в России такой кросс известен под именем Tiggo 2
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В Китае обновленный паркетник ждут уже в сентябре. А к концу года рестайлинговый компакт Chery должен добраться и до России, причем для нас его ранее заявляли с приставкой Pro. Дореформенный кросс уже покинул российский рынок, так и не снискав успеха: кроссовер стартовал в РФ в апреле 2017-го, в тот год продали 891 экземпляр, за весь 2018-й было реализовано 849 штук, а в 2019-м – уже 251 единица. У паркетника с новым дизайном шансы на успех есть, если, конечно, будет адекватная цена.

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