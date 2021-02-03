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  • Chery Tiggo 3 не собирается на покой: кроссовер обзавёлся турбомотором

Chery Tiggo 3 не собирается на покой: кроссовер обзавёлся турбомотором

03.02.2021 242 1 0

Паркетник с турбодвигателем доступен только с вариатором, хотя более года назад «атмосферник» на домашнем рынке CVT лишился. Модель с новым мотором представлена только в топовом исполнении.

 

Кроссовер Chery Tiggo выпускают с 2005-го, «тройку» к названию присоединили после очередного рестайлинга в 2014-м. С тех пор гамма марки пополнилась множеством современных SUV, однако от первенца компания отказываться не собирается. В последний раз Tiggo 3 на родине обновили в 2019-м, тогда он обрел радиаторную решетку в стиле старших паркетников, а 126-сильный «атмосферник» SQRE4G16 1.6 (160 Нм) заменили на атмосферный же мотор SQRE4G15C 1.5 мощностью 116 л.с. (143 Нм). И вот еще одна обновка – в Китае кросс можно будет приобрести еще и с турбодвигателем. Отметим, на странице машины на официальном местном сайте Chery этой версии на момент публикации новости не было, но она обнаружилась в конфигураторе.

Итак, Tiggo 3 получил бензиновую «турбочетверку» SQRE4T15C 1.5, знакомую по другим моделям марки, двигатель выдает 156 л.с. и 230 Нм. Кроссовер с этим мотором доступен только с вариатором. К слову, в Поднебесной после модернизации 2019 года модель лишилась CVT – Tiggo 3 с «атмосферником» имеет пятиступенчатую «механику». Независимо от двигателя паркетник бывает лишь переднеприводным.

Актуальный Chery Tiggo 3 для Китая. Длина – 4420 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2510 мм

Chery Tiggo 3 с 1.5T предложат в единственной топовой комплектации, в ее арсенале значатся: светодиодные ходовые огни, люк с электроприводом, «кожаный» салон, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль.

Предварительная цена турбоверсии – 79 900 юаней, что эквивалентно примерно 939 000 рублей по актуальному курсу. За Chery Tiggo 3 с атмосферным мотором 1.5 просят 59 900 – 69 900 юаней (около 704 000 – 821 000 рублей).

Актуальный Chery Tiggo 3 для Китая

Прежде считалось, что кросс образца 2019 года доберется и до нашей страны, однако в 2020-м модель покинула российский рынок, ее возвращение не планируется, о чем «Колёсам» рассказали в местном офисе Chery. Между тем компания готовит другие премьеры для РФ: уже анонсирован обновленный паркетник Tiggo 8 с приставкой Plus, кроме того, по предварительным данным, к нам привезут рестайлинговый Tiggo 4. А еще в Chery недавно намекнули на то, что в России может появиться седан Arrizo 5.

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1 комментарий
03.02.2021 18:28
a.mezincev@bk.ru

Все больше и больше машин на турбо, значит субару 300лет назад смогли и китайцы уже могут. В целом прикольно что можно получить реально шуструю машину за эти деньги

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