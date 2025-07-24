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Chevrolet Cruze возвращается: больше не оригинальная модель

24.07.2025 265 0 0

Марка Chevrolet анонсировала премьеру седана Cruze следующего поколения. Впрочем, новой разработкой модель не является: под хорошо знакомым и россиянам именем на отдельных рынках будут продавать четырехдверку Monza китайского производства.

Самый первый глобальный седан Chevrolet Cruze дебютировал в 2008 году, следом появились хэтчбек и универсал. Во второе поколение «мировая» модель перешла в 2015-м – в семействе остались четырехдверка и хэтч. Затем Cruze постепенно покидал производственные площадки и рынки. Последней страной, где велся выпуск Круза, была Аргентина: там производство свернули в конце 2023 года. Так вот теперь объявлено о возвращении Chevrolet Cruze! «Совершенно новый» седан решено продавать на отдельных рынках Ближнего Востока.

Анонс нового Chevrolet Cruze для Ближнего Востока

Свой анонс ближневосточные подразделения марки сопроводили несколькими изображениями. Но полностью модель на них не продемонстрирована. Впрочем, и имеющихся картинок достаточно, чтобы понять: оригинальной новой разработкой следующий Chevу Cruze не является. Под этим именем покупателям предложат Chevrolet Monza китайского производства. К слову, седаны из КНР уже поставляли на экспорт, но под другим названием: в Мексике их продавали как Chevrolet Cavalier, однако там модель не прижилась – мексиканский рынок она уже покинула.

Новый Chevrolet Cruze для Ближнего Востока
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Новый Chevrolet Cruze для Ближнего Востока
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Новый Chevrolet Cruze для Ближнего Востока
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Новый Chevrolet Cruze для Ближнего Востока
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Новый Chevrolet Cruze для Ближнего Востока
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Новый Chevrolet Cruze для Ближнего Востока
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Напомним, в Поднебесной четырехдверка дебютировала в 2018 году. Причем имя Monza тоже достали из архива Шеви: в 70-х годах прошлого века так называлась молодежная двухдверка, а в 80-90-х – бразильский клон Opel Ascona. Рестайлинг китайского седана Chevrolet Monza провели в 2022-м. Длина актуальной модели равна 4656 мм, ширина – 1798 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2640 мм. Размеры нового Cruze еще не озвучены, но они, очевидно, такие же. Зато раскрыт объем багажника – те же 405 литров, что и у Monza.

Актуальный седан Chevrolet Monza для Китая
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Актуальный седан Chevrolet Monza для Китая
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Актуальный седан Chevrolet Monza для Китая
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На Ближнем Востоке свежий Chevrolet Cruze предложат с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (113 л.с.) и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Эта пара положена и Monza в Китае, плюс там еще можно купить седан с турботройкой 1.3 (163 л.с.), которая имеет гибридный довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Турбомотор комплектуется классическим шестиступенчатым автоматом.

Актуальный седан Chevrolet Monza для Китая
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Актуальный седан Chevrolet Monza для Китая
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Для ближневосточного Cruze заявлены две комплектации. В базовой LS есть тканевая обивка, виртуальная приборка и мультимедиа (каждый экран диагональю 10,25 дюйма), камера заднего вида, пара подушек безопасности. Более дорогая версия LT – это «кожаный» салон, люк в крыше, ассистент парковки и четыре «эйрбэга». Полный состав комплектаций объявят позже, как и цены. Новый Chevrolet Cruze должен выйти на рынок до конца текущего года.

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