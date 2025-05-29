Chevrolet может покинуть китайский рынок из-за падения продаж

Марка Chevrolet входит в состав американского концерна GM, весьма активно продвигающего свои бренды в Китае. Так, для Chevrolet поднебесный рынок когда-то был одним из ключевых. Однако за последние годы ситуация изменилась: в течение шести лет продажи машин марки в этой стране сократились более чем в 12 раз. Если в 2018-ом китайцы купили 641 320 машин «Шеви», то по итогам 2024-го показатель составил всего лишь 52 774 экземпляра. Это значит, что за последние шесть лет продажи рухнули на 91,8%.

На фото: актуальный седан Chevrolet Monza 1 / 2 На фото: актуальный седан Chevrolet Monza 2 / 2

В текущем году ситуация не изменилась: за первую треть 2025-го продажи в Поднебесной составили всего 5314 машин марки Chevrolet, что на 75,9% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. Из них большая часть продаж (порядка 80%) пришлись на одну модель – седан Chevrolet Monza. С учётом этого фона велика вероятность, что американская марка сейчас действительно готовится покинуть один из крупнейших автомобильных рынков в мире, об этом сообщает Car News China.

1 / 2 2 / 2

Пока что ни в General Motors, ни в совместном предприятии SAIC-GM официально не подтвердили, что марка Chevrolet покидает Китай. В СМИ уже предположили, что SAIC-GM может взять на себя послепродажное обслуживание проданных в стране автомобилей бренда в случае, если «Шеви» действительно уйдёт с этого рынка.

На то, что такой вариант развития событий возможен, намекает, кроме прочего, «заморозка» трёх крупных местных проектов, которые находились на стадии подготовки к производству. Согласно информации китайского издания Zaker, Chevrolet отложила на неопределенный срок проекты, известные под внутренними рабочими названиями C223, C1YC-2 и D2UC-2 ICE.

На фото: актуальный кроссовер Chevrolet Trailblazer (версия для китайского рынка) 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Chevrolet Trailblazer (версия для китайского рынка) 2 / 2

Согласно данным СМИ, под индексом C223 скрывался будущий полностью электрический SUV, C1YC-2 должен был перевоплотиться в некий новый флагманский кроссовер американской марки, а индексом D2UC-2 ICE, вероятнее всего, обозначался обновлённый паркетник Chevrolet Trailblazer. Кроме того, в материале Zaker также говорится о том, что все «продукты марки, находящиеся в массовом производстве» в КНР, скоро покинут конвейер.

1 / 2 2 / 2

Тем временем, концерн General Motors подготовил обновлённый план развития для Штатов. Как мы сообщали на днях, производитель объявил о новом раунде инвестиций в разработку и производство бензиновых двигателей V8 шестого поколения: эти ДВС предназначены для полноразмерных пикапов и внедорожников. Известно, что на модернизацию моторного завода Tonawanda Propulsion, расположенного в городе Буффало (штат Нью-Йорк), планируется потратить 888 млн долларов. Старт выпуска новых V8 на этой площадке намечен на 2027 год.