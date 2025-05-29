Бизнес ×

Chevrolet может покинуть китайский рынок из-за падения продаж

29.05.2025 36 0 0

Концерн General Motors «заморозил» три проекта, рассчитанных на КНР: речь идёт о двух новых кроссоверах и посвежевшем Trailblazer.

Марка Chevrolet входит в состав американского концерна GM, весьма активно продвигающего свои бренды в Китае. Так, для Chevrolet поднебесный рынок когда-то был одним из ключевых. Однако за последние годы ситуация изменилась: в течение шести лет продажи машин марки в этой стране сократились более чем в 12 раз. Если в 2018-ом китайцы купили 641 320 машин «Шеви», то по итогам 2024-го показатель составил всего лишь 52 774 экземпляра. Это значит, что за последние шесть лет продажи рухнули на 91,8%.

На фото: актуальный седан Chevrolet Monza
1 / 2
На фото: актуальный седан Chevrolet Monza
2 / 2

В текущем году ситуация не изменилась: за первую треть 2025-го продажи в Поднебесной составили всего 5314 машин марки Chevrolet, что на 75,9% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. Из них большая часть продаж (порядка 80%) пришлись на одну модель – седан Chevrolet Monza. С учётом этого фона велика вероятность, что американская марка сейчас действительно готовится покинуть один из крупнейших автомобильных рынков в мире, об этом сообщает Car News China.

1 / 2
2 / 2

Пока что ни в General Motors, ни в совместном предприятии SAIC-GM официально не подтвердили, что марка Chevrolet покидает Китай. В СМИ уже предположили, что SAIC-GM может взять на себя послепродажное обслуживание проданных в стране автомобилей бренда в случае, если «Шеви» действительно уйдёт с этого рынка.

На то, что такой вариант развития событий возможен, намекает, кроме прочего, «заморозка» трёх крупных местных проектов, которые находились на стадии подготовки к производству. Согласно информации китайского издания Zaker, Chevrolet отложила на неопределенный срок проекты, известные под внутренними рабочими названиями C223, C1YC-2 и D2UC-2 ICE.

На фото: актуальный кроссовер Chevrolet Trailblazer (версия для китайского рынка)
1 / 2
На фото: актуальный кроссовер Chevrolet Trailblazer (версия для китайского рынка)
2 / 2

Согласно данным СМИ, под индексом C223 скрывался будущий полностью электрический SUV, C1YC-2 должен был перевоплотиться в некий новый флагманский кроссовер американской марки, а индексом D2UC-2 ICE, вероятнее всего, обозначался обновлённый паркетник Chevrolet Trailblazer. Кроме того, в материале Zaker также говорится о том, что все «продукты марки, находящиеся в массовом производстве» в КНР, скоро покинут конвейер.

1 / 2
2 / 2

Тем временем, концерн General Motors подготовил обновлённый план развития для Штатов. Как мы сообщали на днях, производитель объявил о новом раунде инвестиций в разработку и производство бензиновых двигателей V8 шестого поколения: эти ДВС предназначены для полноразмерных пикапов и внедорожников. Известно, что на модернизацию моторного завода Tonawanda Propulsion, расположенного в городе Буффало (штат Нью-Йорк), планируется потратить 888 млн долларов. Старт выпуска новых V8 на этой площадке намечен на 2027 год.

США Китай авторынок бизнес Chevrolet Chevrolet TrailBlazer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Дрифт Много карбона, мало веса и рулевая рейка от BMW: тюнинг Toyota Supra A90 для RDS GP Каждый год в Гран-При Российской Дрифт Серии появляются новые проекты, и этот сезон не стал исключением. Так, Григорий Гусев из команды LUKOIL Racing Drift Team впервые выступил на Toyota Su... 41 0 0 29.05.2025
Статьи / История Сорок баксов за дефект: зачем в 90-е годы на машинах надрезали лобовые стёкла Некоторые технологии из сферы обслуживания и ремонта автомобилей, бывшие модными или даже рядовыми в прошлом, сегодня впали в глубокое забвение. Купить новый автомобиль и порезать ему лобово... 1359 1 1 29.05.2025
Статьи / Электромобиль Прогресс, регресс и экономия: как электромобили вернули барабанные тормоза в премиальный сегмент За окном 2025 год, вы накопили солидную сумму и идёте в автосалон за новым премиальным электромобилем. Вы следите за достижениями технического прогресса и давно распрощались с такими вещами,... 780 7 1 28.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27637 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26713 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12383 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
11 Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех
7 Прогресс, регресс и экономия: как электромобили вернули барабанные тор...
6 Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile...
Новые комментарии
Change privacy settings