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  • Америка накачивает мускулы: GM готовит новое поколение бензиновых двигателей V8

Америка накачивает мускулы: GM готовит новое поколение бензиновых двигателей V8

28.05.2025 202 0 0

Корпорация General Motors объявила о новом раунде инвестиций в разработку и производство бензиновых двигателей V8 шестого поколения, предназначенных для полноразмерных пикапов и внедорожников. В модернизацию моторного завода Tonawanda Propulsion в городе Буффало (штат Нью-Йорк) будет вложено 888 млн долларов, выпуск новых V8 здесь начнётся в 2027 году.

Американский автопром не собирается в ближайшие годы расставаться с двигателями V8 — даже корпорация Stellantis, одурманенная европейской экоповесткой, решила оставить в строю легендарные V8 HEMI, ну а General Motors тем временем готовит семейство бензиновых двигателей V8 уже шестого по счёту поколения.

Впервые GM анонсировала двигатели V8 шестого поколения в январе 2023 года: тогда было объявлено, что в их разработку и производство будет вложено 854 млн долларов, из которых 579 млн были выделены моторному заводу Flint Engine Operations в городе Флинт (штат Мичиган), а остальную сумму отрядили другим дочерним предприятиям, которые будут производить комплектующие для новых двигателей.

Сегодня General Motors объявила о самой крупной в своей истории разовой инвестиции в моторный завод: 888 млн долларов получит предприятие Tonawanda Propulsion в Буффало, которое сегодня выпускает широкий спектр бензиновых двигателей, в том числе нижневальный 6,2-литровый V8 LT2 для Chevrolet Corvette Stingray и Chevrolet Corvette E-Ray. Пресс-служба GM сообщила, что производство двигателей V8 шестого поколения здесь начнётся в 2027 году, они будут устанавливаться в основном на полноразмерные рамные пикапы и внедорожники — это Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe/Suburban, GMC Sierra, GMC Yukon и Cadillac Escalade следующих поколений.

Завод GM Tonawanda Propulsion имеет 87-летнюю историю, на этом кадре показана сборка 6-цилиндровых рядных двигателей в 1938 году.

Характеристики двигателей V8 шестого поколения пока держатся в секрете, но GM обещает более высокую производительность в сочетании с улучшенными экологическими характеристиками и меньшим расходом топлива.

Добавим, что вершиной двигателестроения GM на данный момент является 5,5-литровый 1079-сильный бензиновый битурбомотор V8 LT7, что ставится на Chevrolet Corvette ZR1.

США General Motors производство двигатели бизнес заводы Chevrolet Cadillac GMC

 

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