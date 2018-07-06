Новый кроссовер предназначен прежде всего для «поднебесного» рынка: изображение вседорожника появилось на местном сайте Chevrolet. Китайское название новинки – Wolanduo. Отметим, машина на тизере очень похожа на замаскированный «паркетник», фотографии которого появились в Сети несколько дней назад.

1 / 2 Тизер Chevrolet Wolanduo 2 / 2 Осветленный вариант

Судя по картинке, кросс будет доступен в «оспортивленной» версии Redline – на это намекают красные вставки на бампере и черная эмблема марки. Описание модели гласит, что она ориентирована, прежде всего, на молодые семьи. В Китае Chevrolet Wolanduo дебютирует в третьем квартале 2018-го. Других подробностей производитель не приводит.

Китайские профильные СМИ предполагают, что кроссовер предложат с семиместным салоном, а под капотом новинки установлен бензиновый турбомотор 1.3, его мощность пока неизвестна. Двигатель, вероятно, будет сочетаться с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом».

Не исключено, что производство вседорожника наладят в Китае на заводе СП концернов General Motors и SAIC. На данный момент нет информации о планах поставлять новинку за пределы Поднебесной.

Сегодня Chevrolet продает в Китае только два кроссовера: Trax (на некоторых рынках – Tracker) и Equinox. Первый «паркетник» можно купить с «турбочетверкой» 1.4 мощностью 143 л.с. (205 Нм), второй представлен с турбомоторами 1.5 (179 л.с., 275 Нм) и 2.0 (260 л.с., 353 Нм). У обеих моделей есть полноприводные версии. Цена Trax – от 99 900 юаней (примерно 952 000 рублей по актуальному курсу), Equinox обойдется минимум в 174 900 юаней (около 1 667 000 рублей). Скорее всего, Wolanduo займет нишу между этими кроссами.

Ранее марка Chevrolet рассекретила «паркетник», для которого возродили имя Blazer. Эта модель пока анонсирована только для США.