В Сети появились фотографии с тестов нового «паркетника». Снимки модели были сделаны в Китае.

Фото замаскированного кроссовера распространили «поднебесные» СМИ. Местные профильные медиа утверждают, что в объектив угодила модель Chevrolet. Причем, по их мнению, на снимках запечатлено серийное воплощение концепта Chevrolet FNR-X, который был представлен в апреле прошлого года. Однако сходства между пойманным авто и прототипом нет. А вот диски у тестовой машины похожи на те, что ставятся на модели Chevrolet.

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Между тем в конце 2017 года в Китае сфотографировали другой закамуфлированный кросс. Тогда «поднебесные» СМИ тоже писали, что папарацци удалось поймать «паркетник», дизайн которого выполнят по мотивам FNR-X. И прошлогодний кроссовер как раз больше похож на концепт американской марки.

Ранее концерн General Motors анонсировал 15 премьер для Китая: в 2018-м в этой стране появятся новые и рестайлинговые модели под марками Chevrolet, Buick, Cadillac и Baojun (совместный проект GM и SAIC). Так что вполне возможно, что в этом году Chevy действительно представит в Поднебесной два новых кроссовера.

1 / 3 На фото: концепт Chevrolet FNR-X 2 / 3 На фото: концепт Chevrolet FNR-X 3 / 3 На фото: концепт Chevrolet FNR-X

Информации о моторах ни нынешней, ни прошлогодней новинки пока нет. Chevrolet FNR-X был подзаряжаемым гибридом, но подробностей о силовой установке прототипа марка так и не раскрыла.

Кстати, пару недель назад Chevrolet рассекретила «паркетник», для которого возродили имя Blazer. SUV пока анонсирован только для США, там он займет нишу между моделями Equinox и Traverse.