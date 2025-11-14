Chevrolet Silverado Yenko/SC: 1000-сильный заднеприводный пикап-коротыш с МКП

Американское тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (SVE) из штата Нью-Джерси продолжает упражняться с полноразмерным пикапом Chevrolet Silverado и на днях представило одно из его самых экстремальный воплощений — Yenko/SC, для управления которым потребуется изрядная смелость.

Компания SVE ведёт свою летопись с начала 1970-х, её основатель Эд Гамбургер считается одним из самых опытных и уважаемых американских тюнеров, у него за плечами огромный опыт в разработке комплектующих для гоночных автомобилей. Сегодня SVE занимается в основном тюнингом автомобилей производства General Motors и предлагает то, что сама корпорация General Motors предложить покупателям не осмеливается.

Например, у пикапа Chevrolet Silverado не было и нет версии, аналогичной по назначению и производительности Ram 1500 TRX, а вот SVE такую версию Silverado предложила ещё в 2020 году, причём всего через три месяца после премьеры Ram 1500 TRX. Сейчас в США наблюдается очередной всплеск интереса к уличным дорожным масл-тракам, и у SVE теперь есть свежее предложение и в этом сегменте — пикап мощностью более 1000 л.с. на «механике», получивший имя Yenko/SC Supercharged Silverado.

Specialty Vehicle Engineering использует имя Yenko для своих самых экстремальный проектов, вроде 1521-сильного Yenko/SC Camaro Stage III. Это имя тесно связано с историей GM: в середине 60-х годов прошлого века Дон Йенко, гонщик, конструктор и дилер Chevrolet, начал самостоятельно оснащать Camaro 7,0-литровым V8 и убедил впоследствии GM делать то же самое на заводе для топ-версий этой модели, чтобы она не уступала в производительности Ford Mustang и масл-карам корпорации Chrysler.

Yenko/SC Supercharged Silverado сделан на базе самой короткой заводской версии пикапа с однорядной кабиной. Под капотом разместился 6,2-литровый бензиновый V8, снабжённый приводным нагнетателем, модифицированными головками блока, усиленным коленвалом, коваными поршнями и шатунами, высокопроизводительными форсунками, новой выхлопной системой из нержавеющей стали (патрубки выходят вбок перед задними колёсным арками) и рядом других доработок, в результате которых мощность со стоковых 426 л.с. увеличилась до 1014 л.с. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП — это уникальное предложение на рынке.

Совладать грузовичку с огромной мощностью помогает доработанное шасси: дорожный просвет уменьшен на 51 мм спереди и 127 мм сзади, установлены спортивные амортизаторы Fox, усилены тяги, применён более толстый задний стабилизатор поперечной устойчивости, стоковые передние тормоза уступили место 409-миллиметровым «блинам» c 6-поршневыми суппортами Brembo. 22-дюймовые легкосплавные колёса обуты в низкопрофильные шины Nitto.

Визуальный тюнинг у SVE, как всегда, лаконичен — это комплект фирменных наклеек и значков Yenko плюс накладки на пороги. В салоне появились новые коврики с логотипами Yenko и новые подголовники с контрастной прострочкой. Цена Yenko/SC Supercharged Silverado на данный момент не объявлена.

