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  • Chevrolet Silverado ZR2 Bizon получил форсированный турбодизель и новые внедорожные шины

Chevrolet Silverado ZR2 Bizon получил форсированный турбодизель и новые внедорожные шины

16.08.2022 107 0 1

Предполагается, что производство этой экстремальной версии пикапа начнётся в начале следующего года. Стартовый ценник на домашнем рынке – 78 490 долларов.

 

Бренд Chevrolet входит в состав американского концерна General Motors. Одной из самых популярных моделей марки остаётся полноразмерный пикап Silverado, его выпуск стартовал в 1998 году. Грузовик актуального поколения появился в 2019-ом. По данным сайта Carsalesbase, продажи Silverado в США сократились в прошлом году: дилеры реализовали 529 765 единиц, что на 11% меньше чем годом ранее.

На фото: Chevrolet Silverado ZR2 Bizon

В первом квартале текущего года показатель продолжил снижение: 118 796 экземпляров, что на 6,2% меньше, чем в январе-марте 2021-го (более свежих данных пока нет). Стоит отметить, что грузовик пока не дотягивает до главных конкурентов – Ford F-150 и Ram 1500. Так, первый за указанный период разошёлся тиражом в 140 701 шт. (на 31% меньше), результат второго – 127 116 шт. (на 14,6% меньше).

Напомним, в сентябре прошлого года дебютировала флагманская версия Chevrolet Silverado ZR2. На сегодняшний день цена такого пикапа в Штатах стартует с отметки 67 600 долларов, при этом стартовый ценник модели 2022 модельного года ощутимо меньше – 34 600 долларов. Теперь у грузовика появится ещё один экстремальный вариант – Silverado ZR2 Bison, сегодня компания представила эту новинку. Её стартовый ценник уже озвучен – 78 490 долларов.

Версия пикапа разработана совместно с компанией American Expedition Vehicles (AEV). Пакет Bison включает в себя 18-дюймовые колёсные диски, обутые в новые внедорожные шины Goodyear Wrangler Territory MT, их внешний диаметр – 33 дюйма. Кроме того, такой пикап имеет стальные бамперы, которые позволили увеличить углы въезда и съезда пикапа, дорожный просвет останется прежним – 284 мм.

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Chevrolet Silverado ZR2 Bizon получил модернизированный рядный шестицилиндровый турбодизель Duramax (этот мотор устанавливается и на «обычные» исполнения грузовика). Двигателю перекалибровали турбокомпрессор, пересмотрели систему охлаждения, а также заменили поршни и форсунки. Это привело к тому, что мощность выросла с 281 до 309 л.с., а максимальный крутящий момент – с 624 до 671 Нм.

На фото: салон Chevrolet Silverado ZR2 Bizon

Производитель начнёт выпускать доработанный дизельный двигатель ближе к концу текущего года. В пару к этому мотору предложат прежнюю десятиступенчатую автоматическую коробку передач. Позже этим модернизированным дизелем оснастят и другие комплектации Chevrolet Silverado. Ожидается, что производство этой экстремальной версии пикапа начнётся в начале следующего года.

Напомним, в начале текущего года компания Chevrolet представила полностью электрическую версию своего полноразмерного пикапа – Silverado EV. Модель составит конкуренцию Ford F-150 Lighting, а также пока не представленной «зелёной» модификации Ram 1500. Дилеры начнут принимать заказы на «электричку» Шеви весной 2023 года, его стартовый ценник составляет 39 900 долларов.

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