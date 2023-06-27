Что под капотом у OMODA S5? Смотрим технические характеристики нового седана

Переполнив отечественный авторынок кроссоверами, китайские автопроизводители взялись за сегмент седанов гольф-класса. Одна из последних новинок – OMODA S5 . Модель может похвастаться яркой внешностью, современным салоном и внушительным набором опций. А как обстоят дела с технической «начинкой»? Сейчас все расскажем.

Двигатель

Седан получил набор из двух бензиновых силовых двигателей.

Базовая комплектация Life оснащается полуторалитровым атмосферником E4G15C, выдающим 113 л.с. и 138 Нм крутящего момента.

С такой установкой S5 способен набрать сотню за 13,2 сек. Максимальная скорость при этом будет равна 180 км/ч.

Мотор имеет распределенный впрыск топлива и может работать на 92-м бензине. Смешанный расход топлива достигает 7,3 л.

На версии Tech и Ultra устанавливается турбомотор E4T15B такого же объема, но развивающий уже 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента.

До 100 км/ч седан ускоряется за 9,7 сек., а предельная скорость доходит до 190 км/ч.

Расход топлива в смешанном цикле не превышает 6,9 л. По паспорту можно заправляться «девяносто вторым».

КПП и привод

Компанию атмосферному двигателю составляет вариатор CVT18, а турбомотор работает в паре с CVT25. Для повышения надежности узла и для более комфортного движения в пробках в конструкцию трансмиссий добавлен гидротрансформатор.

Привод у всех версий будет исключительно передний.

Платформа

«Эска» построена на новой модульной архитектуре M1X, что позволило выкроить дополнительное пространство в салоне.

А теперь к цифрам. В длину авто достигает 4644 мм, в ширину – 1814 мм, а в высоту насчитывает 1493 мм. Колесная база при этом составляет 2650 мм, а клиренс – 121 мм.

Багажник довольно большой. По паспорту его объем равен 482 л. Для удобства есть освещение, а под полом разместилась «докатка».

Подвеска

Подвеска создана с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди – независимая McPherson, сзади – полузависимая пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.

Вывод

Силовая установка и габариты седана вполне отвечают городскому назначению авто. А в комбинации с просторным салоном, вместительным багажником и богатым списком оснащения у S5 есть все шансы повторить успех кроссовера OMODA C5.

Новинка уже доступна в дилерских центрах «КЛЮЧАВТО». Цены стартуют от 1 929 900 рублей.

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