В июне 2018 года автодилеры продали в России 156 351 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль, данные представлены в свежем отчёте Ассоциации европейского бизнеса. Этот результат больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако всего на 10,8%. Тогда как в предыдущие месяцы положительная динамика была заметнее: плюс 18% в мае, 17,6% в апреле, 13,9% в марте, 24,7% в феврале и 31,3% в январе.

За первое полугодие россияне купили 849 221 новый автомобиль, что соответствует приросту на 18,2% по отношению к результату продаж в январе-июне 2017 года.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что темп восстановления авторынка РФ в прошлом месяце замедлился. Однако, он считает, что почти 11-процентное улучшение по отношению к июню прошлого года – «это очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России Чемпионата мира по футболу».

По мнению представителя ассоциации, на июньском (сравнительно более слабом) приросте сказалось и то, что складские запасы машин «существенно снизились во всей индустрии» из-за активной торговли в предыдущие месяцы.

Также Йорг Шрайбер дал оптимистичный прогноз касательно перспектив российского авторынка. Он отметил, что первая половина 2018 года была для него успешной, и «имеются все причины верить», что в ближайшие месяцы продолжится позитивное развитие рынка новых легковых и лёгких коммерческих машин в России.

Можно предположить, что на замедление темпов прироста продаж новых машин в РФ повлиял и рост цен: за последние месяцы несколько брендов объявили об обновлении прайс-листов. Дальнейшее повышение стоимости автомобилей возможно в случае, если рубль продолжит слабеть.

Во второй половине 2018-го динамика продаж новых автомобилей, возможно, так и останется положительной из-за сравнительно низкой базы: прошлый год был первым с «плюсом» с 2012 года. Прибавка в 2017-ом составила 11,9%, тогда как в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах продажи падали.

ТОП-15 самых продаваемых брендов в России в первой половине 2018 года Место Марка Продажи в январе-июне 2018 года, шт. Продажи в январе-июне 2017 года, шт. Разница, % 1 Lada 169 884 140 231 + 21 2 Kia 111 214 85 189 + 31 3 Hyundai 87 035 70 588 + 23 4 Renault 70 844 60 834 + 16 5 Volkswagen 48 158 39 627 + 22 6 Toyota 47 094 43 895 + 7 7 Nissan 37 037 35 208 + 5 8 Skoda 36 339 28 701 + 27 9 ГАЗ 27 095 25 053 + 8 10 Ford 25 665 21 907 + 17 11 Mitsubishi 20 103 8 711 + 131 12 Mercedes-Benz 18 504 17 726 + 4 13 УАЗ 17 535 18 410 — 5 14 BMW 16 989 14 571 + 17 15 Chevrolet 14 527 14 889 — 2

Почти все лидеры среди брендов в январе-июне текущего года показали положительную динамику, исключение – УАЗ и Chevrolet. Причём в прошлом месяце у УАЗа зафиксирован прирост (на 10%), у Chevrolet – спад (тоже на 10%). В июне снижение продаж (на 6%) зафиксировал также Ford. Кстати, такой же спад у этого бренда был и в мае 2018-го. Самый заметный показатель прироста у Mitsubishi: показатели марки увеличиваются с прошлого года.