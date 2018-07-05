Что замедлило прирост продаж новых автомобилей в России в начале лета?

Что замедлило прирост продаж новых автомобилей в России в начале лета?

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Прогноз АЕБ оптимистичен: в ближайшие месяцы российский авторынок будет развиваться позитивно.

В июне 2018 года автодилеры продали в России 156 351 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль, данные представлены в свежем отчёте Ассоциации европейского бизнеса. Этот результат больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако всего на 10,8%. Тогда как в предыдущие месяцы положительная динамика была заметнее: плюс 18% в мае, 17,6% в апреле, 13,9% в марте, 24,7% в феврале и 31,3% в январе.

Parking cars

За первое полугодие россияне купили 849 221 новый автомобиль, что соответствует приросту на 18,2% по отношению к результату продаж в январе-июне 2017 года.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что темп восстановления авторынка РФ в прошлом месяце замедлился. Однако, он считает, что почти 11-процентное улучшение по отношению к июню прошлого года – «это очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России Чемпионата мира по футболу».

По мнению представителя ассоциации, на июньском (сравнительно более слабом) приросте сказалось и то, что складские запасы машин «существенно снизились во всей индустрии» из-за активной торговли в предыдущие месяцы.

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Также Йорг Шрайбер дал оптимистичный прогноз касательно перспектив российского авторынка. Он отметил, что первая половина 2018 года была для него успешной, и «имеются все причины верить», что в ближайшие месяцы продолжится позитивное развитие рынка новых легковых и лёгких коммерческих машин в России.

Можно предположить, что на замедление темпов прироста продаж новых машин в РФ повлиял и рост цен: за последние месяцы несколько брендов объявили об обновлении прайс-листов. Дальнейшее повышение стоимости автомобилей возможно в случае, если рубль продолжит слабеть.

Во второй половине 2018-го динамика продаж новых автомобилей, возможно, так и останется положительной из-за сравнительно низкой базы: прошлый год был первым с «плюсом» с 2012 года. Прибавка в 2017-ом составила 11,9%, тогда как в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах продажи падали.

ТОП-15 самых продаваемых брендов в России в первой половине 2018 года
Место Марка Продажи в январе-июне 2018 года, шт. Продажи в январе-июне 2017 года, шт. Разница, %
1 Lada 169 884 140 231 + 21
2 Kia 111 214 85 189 + 31
3 Hyundai 87 035 70 588 + 23
4 Renault 70 844 60 834 + 16
5 Volkswagen 48 158 39 627 + 22
6 Toyota 47 094 43 895 + 7
7 Nissan 37 037 35 208 + 5
8 Skoda 36 339 28 701 + 27
9 ГАЗ 27 095 25 053 + 8
10 Ford 25 665 21 907 + 17
11 Mitsubishi 20 103 8 711 + 131
12 Mercedes-Benz 18 504 17 726 + 4
13 УАЗ 17 535 18 410 — 5
14 BMW 16 989 14 571 + 17
15 Chevrolet 14 527 14 889 — 2

Почти все лидеры среди брендов в январе-июне текущего года показали положительную динамику, исключение – УАЗ и Chevrolet. Причём в прошлом месяце у УАЗа зафиксирован прирост (на 10%), у Chevrolet – спад (тоже на 10%). В июне снижение продаж (на 6%) зафиксировал также Ford. Кстати, такой же спад у этого бренда был и в мае 2018-го. Самый заметный показатель прироста у Mitsubishi: показатели марки увеличиваются с прошлого года.

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Теги: Авторынок , В России , российский авторынок , статистика продаж новых автомобилей
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