В июне 2018 года автодилеры продали в России 156 351 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль, данные представлены в свежем отчёте Ассоциации европейского бизнеса. Этот результат больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако всего на 10,8%. Тогда как в предыдущие месяцы положительная динамика была заметнее: плюс 18% в мае, 17,6% в апреле, 13,9% в марте, 24,7% в феврале и 31,3% в январе.
За первое полугодие россияне купили 849 221 новый автомобиль, что соответствует приросту на 18,2% по отношению к результату продаж в январе-июне 2017 года.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что темп восстановления авторынка РФ в прошлом месяце замедлился. Однако, он считает, что почти 11-процентное улучшение по отношению к июню прошлого года – «это очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России Чемпионата мира по футболу».
По мнению представителя ассоциации, на июньском (сравнительно более слабом) приросте сказалось и то, что складские запасы машин «существенно снизились во всей индустрии» из-за активной торговли в предыдущие месяцы.
Также Йорг Шрайбер дал оптимистичный прогноз касательно перспектив российского авторынка. Он отметил, что первая половина 2018 года была для него успешной, и «имеются все причины верить», что в ближайшие месяцы продолжится позитивное развитие рынка новых легковых и лёгких коммерческих машин в России.
Можно предположить, что на замедление темпов прироста продаж новых машин в РФ повлиял и рост цен: за последние месяцы несколько брендов объявили об обновлении прайс-листов. Дальнейшее повышение стоимости автомобилей возможно в случае, если рубль продолжит слабеть.
Во второй половине 2018-го динамика продаж новых автомобилей, возможно, так и останется положительной из-за сравнительно низкой базы: прошлый год был первым с «плюсом» с 2012 года. Прибавка в 2017-ом составила 11,9%, тогда как в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах продажи падали.
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ТОП-15 самых продаваемых брендов в России в первой половине 2018 года
|Место
|Марка
|Продажи в январе-июне 2018 года, шт.
|Продажи в январе-июне 2017 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|169 884
|140 231
|+ 21
|2
|Kia
|111 214
|85 189
|+ 31
|3
|Hyundai
|87 035
|70 588
|+ 23
|4
|Renault
|70 844
|60 834
|+ 16
|5
|Volkswagen
|48 158
|39 627
|+ 22
|6
|Toyota
|47 094
|43 895
|+ 7
|7
|Nissan
|37 037
|35 208
|+ 5
|8
|Skoda
|36 339
|28 701
|+ 27
|9
|ГАЗ
|27 095
|25 053
|+ 8
|10
|Ford
|25 665
|21 907
|+ 17
|11
|Mitsubishi
|20 103
|8 711
|+ 131
|12
|Mercedes-Benz
|18 504
|17 726
|+ 4
|13
|УАЗ
|17 535
|18 410
|— 5
|14
|BMW
|16 989
|14 571
|+ 17
|15
|Chevrolet
|14 527
|14 889
|— 2
Почти все лидеры среди брендов в январе-июне текущего года показали положительную динамику, исключение – УАЗ и Chevrolet. Причём в прошлом месяце у УАЗа зафиксирован прирост (на 10%), у Chevrolet – спад (тоже на 10%). В июне снижение продаж (на 6%) зафиксировал также Ford. Кстати, такой же спад у этого бренда был и в мае 2018-го. Самый заметный показатель прироста у Mitsubishi: показатели марки увеличиваются с прошлого года.
На какую положительную динамику они надеются, если россиян еще больше обложили поборами, не за горами и НДС под 20%