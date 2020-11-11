Чтобы обезопасить пешеходов: в РФ хотят поменять работу светофоров и изменить «зебры»

Согласно поставленным перед ГИБДД и дорожниками целям, уровень смертности в ДТП к 2024 году должен сократиться в 3,5 раза по сравнению с показателем 2017 года. Напомним, тогда показатель социального риска (число погибших в авариях на 100 тыс. населения) составлял 13,8. По итогам 2019-го он снизился до 11,6, то есть примерно в 1,2 раза. Ожидается, что к 2024-му он не будет превышать 4 (такого результата уже успели добиться многие страны Европы).



Чтобы попытаться выполнить поставленную задачу, власти намерены ввести в действие новый ГОСТ, проект которого разработали в РосдорНИИ по заказу Минтранса РФ. В этом документе будут перечислены требования к безопасности движения пешеходов. Отметим, сейчас количество ДТП с ними снижается: так, в январе-октябре 2020-го в стране было зафиксировано 30 846 наездов на пешеходов, что на 16,5% меньше, чем годом ранее. В этих авариях погиб 3371 человек (-7,9%), было ранено 28 634 участника (-17,5%).

В проекте впервые указали условия, при которых можно создавать нерегулируемые наземные пешеходные переходы на четырёхполосных дорогах. Интенсивность трафика не должна превышать 12 тыс. машин в сутки, разрешённая скорость движения – быть в пределах 60 км/ч; кроме того, нужна «приподнятая» над уровнем дороги разделительная полоса, а также потребуется дополнительное освещение. Если дорога двух- или трёхполосная, то, согласно новому госстандарту, наличие нерегулируемой «зебры» допускается при условии ежесуточной интенсивности движения более 15 тыс. машин.



Как сообщает «Коммерсант», документ предлагает создавать Z-образные пешеходные переходы через проезжую часть – через островок безопасности и ограждения. Подобная схема сейчас применяется на железнодорожных переходах.

Там, где имеются нерегулируемые «зебры», ГОСТ предлагает устанавливать ограничение скорости автомобилей: 20 км/ч в жилых зонах (хотя такой лимит в принципе распространяется на движение в жилой зоне), не более 30 км/ч – на двухполосных дорогах, не выше 40 км/ч – на четырёхполосных дорогах в жилых районах и на магистральных улицах. Камеры на участке предлагается устанавливать в случае повышенного риска возникновения ДТП с участием пешеходов.



Помимо этого, разработчики документа предлагают использовать меры «успокоения движения» автомобилей, чтобы снизить скорость потока. К примеру, принудительно сужать проезжую часть с помощью зигзагообразной разметки по краям, организации парковочных мест, уменьшения ширины полос. Кроме того, можно применять принудительное изменение траектории движения машин на «зигзагообразную» с помощью направляющих островков: для этого в новый ГОСТ хотят внести термин «шиканы» (так в «Формуле-1» называется связка из поворотов на прямой трассе, которая заставляет гонщиков сбросить скорость).



Ещё одна норма коснётся работы светофоров. Специальная настройка – «конфликтное регулирование» – нужна для случаев, когда на перекрестке автомобили поворачивают направо, а пешеходы в этот момент переходят дорогу (в одном цикле). Предполагается, что для пешеходов зеленый сигнал светофора будет включаться на 5-10 секунд раньше, чем техника подаст разрешающий сигнал машинам.

Отметим, по-прежнему нередки случаи, когда аварийные ситуации провоцируют пешеходы. Только за минувшие десять месяцев в ГИБДД зафиксировали 12 289 таких случаев (на 13,5% меньше, чем годом ранее). В этих ДТП погибло 2382 человека (-4,1%), травмы получили 10 384 участника (-15,4%). Сейчас штраф для пешеходов за выход на проезжую часть в неположенном месте составляет 500 рублей. Ранее в ведомстве обсуждали возможность увеличения размера взыскания, но дальше инициатива не пошла.

