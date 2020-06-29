Чтобы все платили штрафы: нормы страхования в РФ могут изменить из-за иностранных водителей

В Министерстве внутренних дел РФ считают, что нужно обязать страховые компании указывать личные данные иностранных собственников автомобилей при оформлении автостраховки (для передвижения в России). Предполагается, что эти сведения должны храниться в автоматизированной информационной системе ОСАГО (вместе с информацией о машинах, зарегистрированных в РФ, и их собственниках).

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Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства, об этом сообщает ТАСС. Как пояснили в МВД, поводом для инициативы стало увеличение на российских дорогах количества ДТП с участием машин, зарегистрированных в иностранных государствах. Так, по итогам 2019-го ГИБДД зафиксировала 2052 таких аварии (на 9,3% больше, чем годом ранее), в них травмы получили 3203 человека (+6%).

По словам представителей МВД, когда им будут доступны личные данные собственников автомобилей, зарегистрированных за рубежом, они смогут оказывать «профилактическое воздействие» на таких участников движения. Кроме того, их смогут ловить на нарушении ПДД дорожные камеры (угроза наказания в теории способна снизить вероятность аварии). Сейчас владельцы автомобилей с иностранными автономерами почти не платят штрафы за нарушения ПДД в России, об этом в ГИБДД говорили ещё год назад.



Как сообщалось ранее, в Москве удаётся наказать не больше 1% нарушителей ПДД, которые ездят на автомобилях с иностранными номерами. Тогда же стало известно, что чаще всего в российской столице правила поведения на дороге игнорируют автовладельцы из Азербайджана, Армении, Грузии и республики Беларусь.

Сейчас, чтобы отправить нарушившим ПДД собственникам машин с иностранными номерами «письмо счастья», сотрудникам ГИБДД приходится обращаться в Федеральную таможенную службу (однако, это делается не всегда). В МВД отметили, что, если данные будут вноситься в базу страховщиков АИС ОСАГО, наказывать иностранных водителей-нарушителей станет в разы проще. В итоге, это позволит создать равные условия для отечественных и иностранных водителей.



В пояснительной записке к проекту постановления говорится о том, что предложение не противоречит договору о Евразийском экономическом союзе и положениям других международных договоров РФ. Его цель – обеспечить неотвратимость наказания иностранных водителей и перевозчиков за нарушения ПДД на российских дорогах. Сейчас документ находится на этапе общественного обсуждения.

В конце прошлого года мы сообщали о другой инициативе МВД, она заключалась в праве задерживать автомобили с иностранными номерами на границе (при выезде из РФ) в случае, если у водителей найдётся неуплаченный штраф за нарушение ПДД. Предлагалось устанавливать на колёса таких ТС блокираторы. В связи с этим рядом с пограничными пунктами проезда планировали построить стоянки для размещения остановленных машин.

