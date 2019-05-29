Иностранные автономера: такие водители не получают российские дорожные штрафы

В России по-прежнему нет эффективной системы наказания водителей машин с зарубежными номерами, которые нарушают ПДД на территории страны.

По сведениям госкомпании «Автодор», в прошлом году на участке трассы М-1 протяжённостью 302 км (в Смоленской области) камеры обнаружили около 514 тыс. автомобилистов из других государств, превысивших скоростной лимит. На них пришлось более половины от общего количества нарушителей на этом отрезке пути. Но штрафа ни один такой иностранец не получил.

По словам заместителя председателя правления Автодора Юрия Байрамова, из-за невозможности оштрафовать нарушителей становится сложнее выполнить указ президента РФ, согласно которому смертность в ДТП по всей стране к 2024 году должна стать меньше в 3,5 раза. Как сообщает «Коммерсант», вопрос обсуждался на днях в Общественной палате (ОП).

Также на встрече стало известно о том, что в столице РФ удаётся наказать не больше 1% водителей на машинах с иностранными номерами. Сообщается, что чаще всего в Москве ПДД игнорируют автовладельцы из Азербайджана, Армении, Грузии и республики Беларусь. Предполагается, что решить проблему поможет более тесное взаимодействие с Федеральной таможенной службой (ФТС).

Сейчас правоохранители имеют право запросить у ФТС сведения об адресе автовладельца при оформлении постановления об административном нарушении. Однако, по данным издания, это делает только московское управление ГИБДД, да и то, не каждый раз. Так, в 2017 году иностранцам-нарушителям ПДД отправили около 8,3 тыс. «писем счастья», а в 2018-ом – 22,2 тыс. При этом общее число штрафов с камер в столице в прошлом году составило 26,6 млн. Отметим, иностранцы оплачивают примерно четверть всех штрафов, а российские водители – около 80%.

ФТС за прошлый год передала Министерству внутренних дел РФ сведения о владельцах 261,9 тыс. транспортных средств. Информация о временно ввезённых в страну машинах ведомству поступает в режиме онлайн (с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия). Однако в ГИБДД отметили, что не всегда получается отправить постановления по этим данным, которые приходят от «таможенников».

Это происходит в том числе потому что, например, белорусы пересекают границу с РФ без проверки. Межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией было заключено в конце 2018 года, оно предполагает обмен информацией о нарушителях. Однако, на данный момент оно не применяется, потому что всё ещё нет протокола информобмена. Когда он появится, по-прежнему не сообщается. Кстати, в дальнейшем подобное соглашение будет заключено и с Казахстаном.

Совсем недавно стало известно о новой идее ГИБДД: в ведомстве предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД. Причём теперь речь именно о тех штрафах, которые фиксируются дорожными камерами. В ведомстве отметили, что нынешняя система наказаний не выполняет своей профилактической роли, поэтому многие водители продолжают игнорировать правила.