Новая идея ГИБДД: увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

На этот раз ужесточение наказания коснётся тех нарушений, которые фиксируются дорожными камерами.

За каждое повторное нарушение правил дорожного движения предлагается увеличивать размер штрафа. С таким предложением выступает ГИБДД. О нём рассказал заместитель руководителя ведомства Александр Быков. По его словам, дело в том, что сейчас часть водителей воспринимают штрафы за нарушения ПДД как плату за проезд с более высокой скоростью.

При этом, как передаёт ТАСС, он отмечает, что число нарушений ПДД, которые ловят комплексы фото- и видеофиксации, продолжает расти от года к году не менее, чем на 10%. По мнению Александра Быкова, это говорит о том, что нынешние санкции не выполняют возложенную на них профилактическую роль.

Однако, отметим, что рост числа штрафов с камер связан не только с тем, что водители продолжают нарушать ПДД, но и с тем, что ежегодно увеличивается число комплексов на дорогах и расширяется их функционал. Так как доходы со штрафов идут в региональные бюджеты, для некоторых субъектов РФ стало выгодно ловить нарушителей. И не секрет, что камеры не всегда устанавливаются оправданно: например, на аварийно-опасных участках. Иногда их ставят в так называемых «местах-ловушках». Например, не так давно в Москве нашли две камеры, которые были установлены очень близко друг к другу и по сути выписывали два штрафа за одно нарушение. В итоге одну из них демонтировали.

Замглавы ГИБДД считает, что количество нарушений ПДД сократится в случае, если за каждый повтор сумма штрафа для водителя будет расти. Правда, насколько именно стоит увеличить размер взыскания, Александр Быков так и не сказал. Он отметил, что если поправку одобрят и введут, то у водителей изменится восприятие штрафов (то есть они перестанут воспринимать их как плату за проезд).

Напомним, законодатели обсуждают инициативу по возвращению старой нормы, когда штрафы выписывали за превышение скорости на 10 и более км/ч (сейчас «нештрафуемый порог» составляет 20 км/ч). Причём за минимальное нарушение в МВД предлагают наказывать штрафом в размере 1,5 тыс. рублей, а за езду быстрее на 20-40 км/ч взыскание предлагают увеличить до 3 тыс. рублей.

Сейчас за минимальное нарушение скоростного лимита нарушители платят 500 рублей, а с 50-процентной скидкой – 250 рублей. Возможность сэкономить у водителей есть в течение 20 дней с момента выхода постановления. Эта мера была введена в 2016 году, чтобы повысить собираемость штрафов. Однако «дисконт» распространяется не на все нарушения ПДД, например, половину суммы взыскания не могут заплатить те, кого поймали за рулём в нетрезвом состоянии.

В конце прошлого года стало известно о том, что скидку на штрафы предлагают отменить. Инициатива поступила от президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Тогда он отметил, что из-за этой нормы бюджет недополучает солидную сумму денег. Чуть позже глава местного управления ГИБДД подчеркнул, что идея связана с тем, что скидка «расслабила» водителей.