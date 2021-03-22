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  • Citroen анонсировала мировую премьеру: скорее всего, это C5 в новом формате

Citroen анонсировала мировую премьеру: скорее всего, это C5 в новом формате

22.03.2021 1494 1 0

По предварительным данным, новинка французской марки построена на платформе EMP2. Ожидается, что модель предложат с бензиновыми и дизельными моторами, будут и гибридные версии.

 

Компания Citroen выложила на своих страницах в соцсетях примитивный тизер некой новинки: мировую премьеру проведут 12 апреля. Название модели не названо, на кузов и класс тоже ничего не намекает – на картинке мы видим лишь эволюционировавший двойной шеврон. Между тем уже давно известно, что марка задумала выпустить преемника C5. Более того, фотошпионам все чаще стали попадаться довольно крупные тестовые прототипы. То есть в следующем месяце нам, скорее всего, покажут именно наследника «цэ-пятого», причем европейские СМИ полагают, что узнаваемый индекс сохранили.

Предыдущий глобальный седан Citroen C5 и рестайлинговая версия для Китая
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Предыдущий глобальный седан Citroen C5 и рестайлинговая версия для Китая
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Напомним, производство седанов и универсалов Citroen C5 для Европы свернули четыре года назад из-за низкого спроса. В Китае «четырехдверка» задержалась («сарая» там не было), ее даже обновили, но в 2020-м модель убрали и с «поднебесного» рынка.

Следующий C5 (пока поверим «старосветским» медиа) сменит формат: судя по уловам папарацци, покупателям предложат «приподнятый» лифтбек. Прежде считалось, что в плане дизайна модель многое возьмет от концепта CXperience, дебютировавшего в 2016-м, но от того, скорее остались лишь мотивы – внешне новинка больше похожа на растянутую версию последнего Citroen C4.

Новая модель Citroen, застуканная в Китае (фото пользователя местной соцсети Weibo — Pine_0101). Аналогичные прототипы ловили и в Европе, то есть в плане дизайна глобальная и китайская версии отличаться сильно не будут

По неофициальной информации, в основе нового «цэ-пятого» лежит платформа EMP2, на которой базируются многие другие машины PSA, включая Peugeot 508 и DS 9. С двумя последними моделями свежий Citroen C5, вероятно, разделит и моторную гамму. То есть ждем бензиновую «турбочетверку» 1.6, дизели и гибридные версии (в том числе с возможностью подзарядки от электросети). А вот гидропневматическая подвеска Hydractive вряд ли вернется – вместо нее, вероятно, будут амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия (такие предусмотрены и для других Ситроенов).

Это не официальные фото, а видение дизайнера Kolesa.ru того, каким может получиться следующий Citroen C5
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Это не официальные фото, а видение дизайнера Kolesa.ru того, каким может получиться следующий Citroen C5
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На данный момент неизвестно, где будут собирать новый C5 для европейского рынка (предшественника выпускали во Франции). Ничего пока не слышно и о том, доберется ли модель до России. А вот в Китае большой лифтбек точно появится – его производством займется СП Dongfeng и Citroen, которое выпускало и прежнюю «четырехдверку».

Кстати, не только французы задумали «переформатировать» растерявшую клиентов модель: Ford Mondeo (он же Fusion) тоже превратится в нечто среднее между лифтбеком и универсалом, причем с акцентом на «кроссоверность».

авторынок новинки лифтбек Citroen Citroen C5

 

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1 комментарий
22.03.2021 15:24
Давид Шмидт

Ну ждем теперь, мне кажется новый с5, будет очень необычным в плане дизайна, к салону это тоже относится, французы сейчас прилично подтянули в автомобилестроении.

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