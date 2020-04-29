Citroen раскроет преемника C4 Cactus в июне. Будут версии с ДВС и «розеточный» вариант

На европейский рынок Citroen C4 Cactus вышел ещё в 2014 году, тогда он позиционировался как кроссовер. Но после рестайлинга в 2017-ом автомобиль превратили в пятидверный хэтчбек: такой шаг был предпринят, чтобы модель не перетягивала клиентов у компактного паркетника C3 Aircross, к тому же она таким образом заменила уходящую традиционную «пятидверку» C4 (отметим, на других рынках, к примеру, в странах Южной Америки, C4 Cactus по-прежнему представляет собой SUV). Однако продажи «еврохэтча» себя не оправдали: так, в Старом Свете по итогам прошлого года было реализовано всего 52 600 машин, что почти на 9% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Volkswagen Golf за прошлый год разошёлся тиражом 410 779 экземпляров (что, впрочем, говорит о спаде почти на 8%).



На фото: актуальный «еврохэтч» Citroen C4 Cactus

Раз в самом сегменте имеется спад, а показатели модели довольно низкие, то нет ничего удивительного в том, что компания решила превратить преемника отправленного в отставку «еврохэтча» C4 Cactus в компактный кроссовер. Об этом мы сообщали в начале текущего года: тогда в Сети появились снимки с испытаний будущей новинки. Судя по ним, автомобиль окажется паркетником с купеобразным кузовом. Кроме того, у модели, вероятно, не будет двухъярусной головной оптики, которая является отличительной чертой актуальных моделей Citroen.



Машина, которая попалась на тестах, вероятнее всего, представляет собой «зелёную» версию преемника С4 Cactus (у неё не было традиционной решётки радиатора и патрубка выхлопной системы). Тогда предполагалось, что варианты с ДВС по-прежнему останутся в строю, теперь это подтвердил глава Citroen Венсан Кобе, его слова передаёт Autonews Europe. Топ-менеджер отметил, что полностью электрическая версия расширит линейку, в которую также войдут бензиновые и дизельные варианты.



На фото: дорестайлинговый кроссовер Citroen C4 Cactus

Будущий паркетник базируется на расширенной версии «тележки» CMP (Common Modular Platform), она же лежит в основе актуальных Peugeot 208/2008, DS 3 Crossback и Opel Corsa. На ней можно «строить» модели как с ДВС, так и с электромоторами. Официальной информации о «начинке» преемника C4 Cactus пока нет. Ожидается, что новый кросс Citroen получит установки от родственников: бензиновый мотор PureTech объёмом 1,2 литра, а также 1,5-литровый турбодизель BlueHDi; электроверсию, вероятно, оснастят 136-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 50 кВт*ч.



Ранее мы сообщали о том, что преемник Citroen C4 Cactus может лишиться своей «колючей» приставки. Впоследствии в Сети появилась информация о том, что кросс-купе получит знакомое имя – C4 Aircross: на глобальном рынке (в том числе и в России) под этим названием продавали клона Mitsubishi ASX от Citroen. Однако сейчас данное наименование используется только в Китае, где его носит модель, известная в других странах как C3 Aircross. Венсан Кобе пока что не раскрыл название будущей новинки.

Ранее предполагалось, что продажи нового купеобразного паркетника начнутся только в 2021 году, но по словам главы Citroen, это случится раньше. Так, в июне текущего года пройдёт презентация модели, сразу же после этого дилеры начнут принимать заказы. Поставки дилерам ожидаются в сентябре-октябре 2020-го. Отметим, хэтчбек C4 Cactus на российском рынке не представлен, но новый кроссовер к нам привезти всё-таки могут. Хотя, скорее всего, это будут только версии с традиционными ДВС, так как спрос на электрокары у нас по-прежнему более чем скромен.

