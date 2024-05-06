Новинки ×
  • Citroen Relay Back to Back: забавный коммерческий тянитолкай для сложных конверсий

Citroen Relay Back to Back: забавный коммерческий тянитолкай для сложных конверсий

06.05.2024 171 0 0

Корпорация Stellantis запустила в Великобритании необычную версию Citroen Relay (в континентальной Европе известен как Citroen Jumper): она называется Back to Back и представляет собой две соединённые друг с другом моторизированные кабины.

В прошлом году Citroen Jumper/Relay и все его корпоративные братья (Fiat Ducato, Opel/Vauxhal Movano, Peugeot Boxer, Ram ProMaster) пережили очередной рестайлинг и обзавелись ещё одни родственником — Toyota Proace Max. Благодаря переднему приводу Citroen Jumper/Relay сотоварищи очень хорошо подходят для разнообразных конверсий, в том числе для кемперов, фуд-траков, маршруток и прочей спецтехники.

В гамме Citroen Jumper/Relay есть несколько вариантов шасси с кабиной (одиночной либо двойной), которые, собственно, и предназначены для изготовления различных конверсий, но есть клиенты, которым нужно ещё больше гибкости по части конструкции — им как раз адресована новая версия Back to Back с двумя скреплёнными друг с другом кабинами.

Моторизированные кабины фургонов без шасси были на рынке и раньше, но вы вряд ли могли видеть их на обычном потребительском сайте, а в Великобритании — нате, пожалуйста. Версия Back to Back является самой дешёвой в гамме обновлённого Citroen Relay и стоит от 36 018 фунтов стерлингов (4,2 млн рублей в переводе по текущему курсу). Силовой агрегат — только 2,2-литровый дизель мощностью 140 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Комплектация — самая простенькая: стальные 15-дюймовые колёса, кондиционер, аналоговые спидометр и тахометр, радиоблок с 5-дюймовым экранчиком.

Каждая кабина снабжена выходящими из неё лонжеронами, обрезанными примерно на границе 90-литрового топливного бака. Отверстия в лонжеронах позволяют установить соединительные пластины между двумя кабинами, чтобы они могли двигаться самостоятельно. Перед началом поездки нужно в пассивной кабине перевести коробку передач в нейтраль и зафиксировать колёса.

Подразумевается, что тянитолкай будет ехать самостоятельно небыстро и недолго — от продавца к покупателю, далее кабины развинчиваются и используются для постройки нужных клиенту конверсий. Между тем сетевые комментаторы шутят, что в исходном виде тянитолкай может стать отличным выбором для тех, кто не умеет разворачиваться и парковаться в стеснённых условиях. Можно также сделать обе кабины активными, посадить за руль двух смельчаков и устроить креативный тест-драйв в духе программы Top Gear.

Главный смысл версии Back to Back — максимальное удешевление логистики: доставка кабин по отдельности потребовала бы специальный буксир или эвакуатор, подпорки и фиксаторы, погрузочно-разгрузочный инвентарь и прочие накладные расходы, а так — сел и поехал. На дороге Citroen Relay Back to Back, безусловно, будет привлекать к себе внимания не меньше, чем какой-нибудь экзотический суперкар.

Великобритания курьезы коммерческий транспорт новинки Citroen Citroen Jumper

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «Бочонок с оптической стабилизацией камеры»: видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi Неплохо иметь видеорегистратор с ультракомпактным корпусом, камерой с оптической стабилизацией, умением работать со смартфоном через Wi-Fi и мобильное приложение, а также… смешной ценой. Вот... 56 0 0 06.05.2024
Статьи / Авто и общество Покупка автомобиля после такси или каршеринга Одним из ключевых факторов при выборе автомобиля является история его эксплуатации. Эти сведения можно найти на специальных платформах, которые предоставляют пользователям подробную информац... 434 1 0 05.05.2024
Статьи / Авторынок Будь мужиком: отечественные машины, которые стоит купить сегодня Наш автопром – явление удивительное. Редко что-то из его творчества можно искренне любить мозгом. А вот душой – легко. Наверное, в этом есть какая-то глубокая философия: уж такой мы народ, и... 1590 4 1 04.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 64272 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14113 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 11443 17 170 14.03.2024
Change privacy settings