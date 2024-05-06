Citroen Relay Back to Back: забавный коммерческий тянитолкай для сложных конверсий

Корпорация Stellantis запустила в Великобритании необычную версию Citroen Relay (в континентальной Европе известен как Citroen Jumper): она называется Back to Back и представляет собой две соединённые друг с другом моторизированные кабины.

В прошлом году Citroen Jumper/Relay и все его корпоративные братья (Fiat Ducato, Opel/Vauxhal Movano, Peugeot Boxer, Ram ProMaster) пережили очередной рестайлинг и обзавелись ещё одни родственником — Toyota Proace Max. Благодаря переднему приводу Citroen Jumper/Relay сотоварищи очень хорошо подходят для разнообразных конверсий, в том числе для кемперов, фуд-траков, маршруток и прочей спецтехники.

В гамме Citroen Jumper/Relay есть несколько вариантов шасси с кабиной (одиночной либо двойной), которые, собственно, и предназначены для изготовления различных конверсий, но есть клиенты, которым нужно ещё больше гибкости по части конструкции — им как раз адресована новая версия Back to Back с двумя скреплёнными друг с другом кабинами.

Моторизированные кабины фургонов без шасси были на рынке и раньше, но вы вряд ли могли видеть их на обычном потребительском сайте, а в Великобритании — нате, пожалуйста. Версия Back to Back является самой дешёвой в гамме обновлённого Citroen Relay и стоит от 36 018 фунтов стерлингов (4,2 млн рублей в переводе по текущему курсу). Силовой агрегат — только 2,2-литровый дизель мощностью 140 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Комплектация — самая простенькая: стальные 15-дюймовые колёса, кондиционер, аналоговые спидометр и тахометр, радиоблок с 5-дюймовым экранчиком.



Каждая кабина снабжена выходящими из неё лонжеронами, обрезанными примерно на границе 90-литрового топливного бака. Отверстия в лонжеронах позволяют установить соединительные пластины между двумя кабинами, чтобы они могли двигаться самостоятельно. Перед началом поездки нужно в пассивной кабине перевести коробку передач в нейтраль и зафиксировать колёса.



Подразумевается, что тянитолкай будет ехать самостоятельно небыстро и недолго — от продавца к покупателю, далее кабины развинчиваются и используются для постройки нужных клиенту конверсий. Между тем сетевые комментаторы шутят, что в исходном виде тянитолкай может стать отличным выбором для тех, кто не умеет разворачиваться и парковаться в стеснённых условиях. Можно также сделать обе кабины активными, посадить за руль двух смельчаков и устроить креативный тест-драйв в духе программы Top Gear.



Главный смысл версии Back to Back — максимальное удешевление логистики: доставка кабин по отдельности потребовала бы специальный буксир или эвакуатор, подпорки и фиксаторы, погрузочно-разгрузочный инвентарь и прочие накладные расходы, а так — сел и поехал. На дороге Citroen Relay Back to Back, безусловно, будет привлекать к себе внимания не меньше, чем какой-нибудь экзотический суперкар.

