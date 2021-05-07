Citroen выпустит бюджетный паркетник: новые фото с испытаний

Компактная «пятидверка» пока заявлена лишь для Индии и Бразилии, но она может добраться и до других стран. Кроссу прочат бензиновый турбомотор 1.2.

В Бразилии марка Citroen представлена давно, а вот индийский рынок она принялась осваивать только сейчас. Там решили начать с дорогого кроссовера C5 Aircross, мелкоузловая сборка налажена на местном заводе, модель уже в продаже. Однако Индии обещаны и доступные автомобили с уровнем локализации 90-95%. Ранее сообщалось о бюджетных седане, хэтчбеке и паркетнике, первым из них должны запустить кросс. Тестовые прототипы не раз ловили на индийских дорогах, и вот очередные шпионские фото с парой замаскированных образцов, их опубликовало издание Rushlane. К слову, модель на этих кадрах больше смахивает на хэтчбек, но индийцы считают, что это именно кроссовер, он пока известен под кодовым обозначением CC21 (прежде писали C21).

По данным индийских профильных медиа, в основе «пятидверки» лежит платформа CMP. Расшифровка не приводится, при этом «тележку» называют «специально разработанной для развивающихся рынков». Не исключено, что это сильно упрощенная версия глобальной Common Modular Platform, на исходной же платформе базируются, например, последние Citroen C4, Peugeot 208 и Opel Mokka. Кстати, аналогичным образом концерн Volkswagen поступил с MQB-A0: ее упростили специально для Индии, на модернизированной «тележке» с приставкой IN построены паркетники VW Taigun и Skoda Kushaq. Хотя вполне возможно, что PSA присвоил имя CMP совсем другой платформе. Как бы то ни было, но длина Citroen CC21 не превысит четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы.



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Переднюю часть оформили в стиле хэтча Citroen C3 и паркетника C3 Aircross (эти модели построены на старой «тележке» PF1): новому кроссу достались похожие двухэтажная оптика и радиаторная решетка. Но корма вроде бы оригинальная. Судя по выпуклостям на крыше, под камуфляжем спрятаны рейлинги. Ну и раз уж это кроссовер, то по периметру кузова должен быть неокрашенный пластиковый обвес.



Предполагается, что Citroen CC21 предложат с бензиновым турбомотором 1.2, который будет сочетаться с «механикой» или автоматической коробкой. Привод же только передний, впрочем, версии с 4WD в Индии спросом все равно не пользуются.

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Официальная презентация новой «пятидверки» Citroen намечена на вторую половину текущего года. Примерно тогда же модель должна встать и на конвейер бразильского завода, там тоже уже ловили тестовые образцы. Машины, собранные в Бразилии, вероятно, отправят на экспорт и в другие страны Латинской Америки, кроссы индийского производства могут появиться, например, в ЮАР. А вот до России такой паркетник вряд ли доберется.

